韓營指提聲請是避行政權獨大 罷團批曲解法令

公民團體Ｗecare高雄發起人尹立（左）、台灣基進新聞部副主任張博洋（右）8日批評市長韓國瑜陣營提出行政訴訟停止執行聲請是曲解法令，並拿出公職人員罷免提議人名冊格式進行說明。中央社記者王淑芬攝 109年4月8日

（中央社記者王淑芬高雄8日電）反制罷免，高雄市長韓國瑜陣營今天提出行政訴訟停止執行聲請，高市府說是避免行政權獨大，出現過度擴張解釋的可能，公民團體批評是在曲解法令。

高雄市選委會昨天由主委陳雄文宣布審查通過公民團體提出罷免二階連署書已達罷免門檻，但是晚上韓營就決定今天要呈遞行政訴訟停止執行聲請狀。

韓國瑜陣營反罷免的動作，高市府新聞局長鄭照新表示，是為避免行政權獨大，出現過度擴張解釋的可能，既然法律解釋出現重大公法爭議，民主社會講究司法制衡與司法獨立，透過司法體系來公正釐清是最妥適的做法，也是捍衛民主社會穩定最負責任的行為。

對於韓營提行政訴訟停止執行聲請狀，公民團體Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋批評韓營曲解法令。

張博洋指出，連署有時間限制的是二階要在60天完成，韓營所說「提早連署」不適用於一階連署。

尹立指出，依選罷法規定要提罷免案是要公職人員就職滿一年後才提出；罷團依法在韓國瑜就職一年後才向中選會提議罷免，再者市選委會也在昨天宣布二階連署近38萬份通過審查，罷免連署達法定門檻；如今韓國瑜提出行政訴訟的緊急處分，是在曲解法令，是在「博歹筊（詐賭）」賭輸就要翻臉掀桌。

尹立和張博洋拿出公職人員罷免提議人名冊格式指出說明欄有清楚載明，籲曾經在立委任內就被罷免過的韓國瑜更要看清楚；質疑韓營此時提出「提早連署」的質疑無法說服社會，再就連署書比重來看也讓人笑話了。

尹立說，罷韓團體在去年6月27日提議一階連署，當時都已過了韓國瑜在凱達格蘭道大造勢說要為中華民國粉身碎骨的時間了；聲明罷韓團體提罷免也絕非韓國瑜對外說「我當選兩個月就要罷免我」的不實說法，是韓國瑜背棄市民，籲勿扭曲、說謊。（編輯：謝雅竹）1090408