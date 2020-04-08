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卓榮泰籲國民黨別介入罷韓 讓高雄市民自主投票

最新更新：2020/04/08 14:48

（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨主席卓榮泰今天說，希望國民黨能跟民進黨一樣，「不介入整個罷韓或反罷韓的動作」，讓高雄市民在自主情況下，完成罷免；他說，選舉是神聖的一票，罷免更是難能可貴的一票，大家都要珍惜。

罷免高雄市長韓國瑜二階段連署昨天審查通過，卓榮泰今天出席民進黨中常會，會前受訪指出，這是將近40萬高雄市民集體意志的表現，民進黨完全尊重高雄市民對於首長是否能夠繼續續任的選擇，也希望這個程序能夠順利成功執行。

他說，民進黨尊重高雄市民的權利，也希望國民黨尊重高雄市民的權利，國民黨主席江啟臣上任不久，馬上跟韓國瑜密會，商談所謂反罷韓的動作，「我覺得，這個對高雄市民來看就是不被尊重的感覺。」

卓榮泰表示，希望國民黨能跟民進黨一樣，「不介入整個罷韓或反罷韓的動作」，高雄市民才能在自主的情況下，完成罷免行動；選舉罷免是人民的基本權利，選舉是神聖的一票，罷免更是難能可貴的一票，大家都要珍惜。

媒體詢問，黨中央是否會鼓勵黨員珍惜投這一票；卓榮泰重申，權利都在高雄市民手上，選舉是神聖的一票，罷免是難能可貴的一票，大家都必須珍惜；至於結果如何，由高雄市民自己決定。

媒體追問，韓陣營指民進黨利用公民團體操作罷韓。卓榮泰說，「毫無證據！毫無證據！」反倒是江啟臣見韓國瑜，這是歷歷在目，國民黨應該檢討反省，尊重高雄市民。（編輯：謝佳珍）1090408

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