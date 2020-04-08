疫情紓困國有非公用地降租2成 近19萬戶受惠

（中央社記者顧荃、吳佳蓉台北8日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟，行政院將以政府稅費補助與降租等方式，讓受影響民眾與企業今年直接受惠；其中國有非公用土地降租2成，將由政府主動辦理減租，承租人不需提出申請，估計將有18萬6890戶受惠，可減輕5.99億元負擔。

武漢肺炎疫情全球蔓延，衝擊嚴峻，行政院下午舉行記者會說明稅務協助措施，政務委員龔明鑫與財政部長蘇建榮等人出席，會中宣布國有非公用土地，主動降今年的租金2成；另外，若包含教育部學產基金土地也適用。

財政部國產署對中央社記者表示，國有非公用不動產合法使用型態包括3種，分別是出租、地上權及委託經營；基於紓困需求，先前已祭出緩繳、分期措施，上述3種型態的合法使用權人，今年租金最晚可展延至12月底前繳納，並免收違約金、遲延利息，若無法一次繳清，也可最長分36期（3年）繳納。

國產署指出，考量疫情對經濟層面影響廣泛，近日先針對「出租」型態，研議給予減租2成措施，為期1年，受惠戶數共18萬6890戶，原全年應繳租金為新台幣29.95億元，減租2成後，共可減輕5.99億元負擔，至於地上權及委託經營型態是否也將比照降租，目前仍在研議中。

國產署同時表示，出租型態的國有非公用不動產降租措施，將在報行政院核定後，由政府主動辦理減租，承租人不需提出申請，但相關作業系統程式修改需要一段時間，因此將先暫緩通知承租人繳納今年4月、5月租金。至於已繳租金，初步規劃以退費方式還給承租人。

龔明鑫指出，企業營業支出包括薪資、設備折舊、利息、水電瓦斯、租金與稅費等，政府對艱困企業全面提供協助。在薪資方面，提供補貼艱困產業薪資4成、貸款與利息補貼等金融協助，以及水電瓦斯費用減免等。

龔明鑫說，外界關切是否要減稅幫助紓困，但減稅必須修改法令，最快也要到明年才可適用，對於度過疫情衝擊者幫助並不大，因此用稅費補助與降租等方式，讓受影響的民眾與企業今年就可以直接受惠。蘇建榮也說，修法減稅緩不濟急，採取補助措施、直接受惠比較實在。

此外，蘇建榮表示，在減輕稅費負擔部分有5大面向，第一是津貼免稅，自政府領取的防疫補償等補助、津貼、獎勵等，免納所得稅。

第二是主動減稅，包括員工防疫假給薪企業營利事業所得稅加倍減除、覈實調減營業稅額最低可免稅、車輛停用期間免徵牌照稅等。

第三，所得稅提早到6月30日前退稅，約有294萬戶適用，退稅金額約455億元。

第四是虧損扣除，營利事業收入減少，虧損可於以後10年內扣除，減少應納稅額。

第五，紓困緩稅，包括今年3月到5月各類稅目申報期間延長，納稅人可申請最長延期1年或分期3年納稅。

另外，龔明鑫表示，協助中小企業紓困包括千億融資保證、央行加碼2000億元低利貸款等措施，規模已經超過3000億元，如果不夠，「還可以再加碼」。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1090408