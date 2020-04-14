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武漢肺炎疫情讓各國掀起口罩之亂，台灣防疫國家隊超前部署，一個月就打造60條口罩機，將原本日產量約200萬片提升到千萬片，加上實名制的實施，讓多數人買得到口罩。總統蔡英文4月更宣布捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，第二波則涵蓋歐洲與新南向國家。
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口罩國家隊12/29

第二波防疫援外 歐盟8國將獲130萬片口罩

最新更新：2020/04/14 12:24
外交部14日表示，將援贈8個相關歐盟國家共130萬片口罩，包括斯洛伐克、奧地利、瑞典等國。圖為台灣捐贈50萬片口罩10日抵達比利時。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 109年4月11日
外交部14日表示，將援贈8個相關歐盟國家共130萬片口罩，包括斯洛伐克、奧地利、瑞典等國。圖為台灣捐贈50萬片口罩10日抵達比利時。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 109年4月11日

（中央社記者陳韻聿台北14日電）台灣日前宣布啟動第二波國際防疫救援與口罩捐贈，受惠對象包括北歐和中東歐地區的歐盟會員國。外交部今天說，將援贈8個相關歐盟國家共130萬片口罩，包括斯洛伐克、奧地利、瑞典等國。

歐洲司副司長陳詠韶今天上午在外交部例行記者會答覆記者提問時表示，第二波將援贈斯洛伐克、奧地利、瑞典、丹麥、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等共8國，共計130萬片台灣製醫療級口罩。

陳詠韶說，相關口罩援贈行動宗旨為落實「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）和歐盟的「團結更強大」（Together Stronger）理念，並展現台灣的愛心，以及參與國際事務的誠意和決心。台灣是在相關國家提出需求後，才與相關國家就口罩援贈展開協商。

陳詠韶指出，目前外交部仍在與各國相關機構討論運輸路線等具體細節，以期擬定迅速可行方案、盡速提供人道救援；受疫情影響，各國有航班減班、陸運卡關等問題，因此空陸運銜接是一大挑戰。

至於是否仍由中華航空執行運送任務，陳詠韶說，不排除各種可能，但會由國籍航空公司承運，包括華航和長榮。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情持續擴大，目前已累計超過192萬個確診病例，死亡人數逼近12萬。

台灣9日宣布啟動第二波國際防疫救援，將捐出600萬片醫療級口罩給北歐和中東歐地區的歐盟會員國、美國疫情較嚴峻的州、拉丁美洲和加勒比海地區國家、新南向政策及其他友好國家。

除了今天的歐盟8國共130萬片口罩，目前已知受援贈的新南向國家將包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、印度、緬甸、印尼等7國，總量約100萬片，美國將獲贈100萬片。（編輯：郭無患）1090414

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