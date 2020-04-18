外交部：60名滯留阿聯台人今登機返台

（中央社記者陳韻聿台北18日電）阿聯酋航空今天加開飛往台北的臨時班機，外交部表示，60名滯留阿拉伯聯合大公國的台灣民眾在兼轄阿聯的台灣駐杜拜辦事處協助下，航空公司官網顯示已順利登機，預計今晚7時許抵台。

外交部發言人歐江安表示，自阿拉伯聯合大公國3月25日起中止國際通航，並加強境內防疫管制和封鎖措施以來，台灣駐杜拜辦事處持續與旅阿聯民眾和留學生保持密切聯繫、提供協助。

歐江安指出，國人持續向駐處表達希望協助返台，駐處經洽阿聯酋航空獲告，阿聯酋航空擬向台灣民航局申請加開臨時班機來台。駐處隨後即刻接洽台灣及阿聯民航局協調，爭取該班機載運滯留阿聯的國人及學生返台。目前已有60名國人（含一名嬰兒）登上18日的阿聯酋班機，中央流行疫情指揮中心也同意民眾返台。

歐江安說，外交部已透過駐處通知所有搭機國人嚴格遵守台灣的防疫及入境規範，並於搭機時全程做好健康防護措施。

繼復飛杜拜往倫敦和法蘭克福的定期航班後，為因應各國僑民及旅客需求，阿聯酋航空規劃往台北、突尼斯、雅加達、馬尼拉、阿爾及爾、芝加哥及喀布爾等7個城市的一次性或常規航班，往台北的航班今天起飛。（編輯：楊玫寧）1090418