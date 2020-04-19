副總統：世衛1月底宣告國際緊急事件 為時已晚

（中央社記者葉素萍台北19日電）副總統陳建仁說，新冠病毒據說去年12月就出現第一起病例，但直到今年1月底世衛才宣告「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），且未發旅遊警示，當時，全世界已有19個國家有病例，超過8000個確診案例，「為時已晚」。

陳副總統日前接受英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）專訪，總統府今天公布內容。

陳副總統提到，亞洲國家受到新興傳染病衝擊風險居高，因此當嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發時，包括越南河內、新加坡、香港等，都受到嚴重衝擊，這就是「生物定時炸彈」。新興疾病可能隨時出現，「所以我們都做了較好的防備」，這也是香港及新加坡都做得很好的原因。韓國曾爆發中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）疫情，因此也學到經驗。

他說，世界像地球村，都是一家人，當然要分享資訊，讓資訊透明，並快速知會大家。世衛一旦收到警示，就必須有警覺立即行動，並迅速因應。

陳副總統說，2003年爆發SARS，世衛建立「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）警示制度。2009年H1N1新流感發生時，第一起病例出現後約1個月，世衛宣告PHEIC。當時，只有3個國家受到衝擊，就宣告PHEIC，告訴大家：「有危險喔，大家要小心！」所以全世界都進行快篩，也準備好瑞德西韋和克流感等藥物。2009年5月爆發疫情，到了2009年9月，很快就研發出疫苗，因為迅速獲得警示。

「但是，這次的新冠病毒，據說去年12月初就出現第一起病例，也有傳言是12月中，但直到今年1月底世衛才宣告PHEIC」，陳副總統說，更糟的是，世衛認為這個PHEIC只是受到全球關注的公衛緊急事件，不需要發出旅遊警示。

「我難以理解的是，如果無須旅遊警示，世衛何需宣告PHEIC？」陳副總統指出，當時，全世界已經有19個國家有病例，超過8000個確診案例，所以為時已晚。

他說，不解世衛何以反應不同以往，台灣並未受邀參加1月22日至23日的緊急會議。但在此之前，台灣已要求中國疾病控制中心，讓台灣派兩名專家前往武漢訪查。

陳副總統說，雖然沒有獲得「非常有用」的資訊，「但根據我們的觀察以及私下對話，我們發現情況非常嚴重。那時是1月中旬，我們認為情況很糟糕，因為他們已經討論整個武漢是否要封城」。

他說，他不知道世衛何以沒有像之前對H1N1或SARS那樣很快採取行動。SARS疫情爆發時，台灣沒有充分參與，那時曾任挪威總理的世衛秘書長布倫特蘭（Gro Brundtland）博士雖然面臨很大的政治壓力，但仍派團來到台灣，在那之前也要求美國疾病管制與預防中心協助台灣，「這次我真的不解世衛的反應何以如此不同」。

台灣專家1月中旬到武漢時，陳副總統提到，在武漢，發現一件非常重要的事情，「他們比較重視住院的重症病患，當我們問及後續如何追蹤、照護密切接觸者及輕症病患時，並沒有得到很好的回應」。他說，如果能密切追蹤接觸者，將病患隔離在醫院治療，這樣病患就不會把疾病傳播出去，「但他們並未處理輕症病患的密切接觸者」。

陳副總統認為，武漢第一線醫護人員在照顧不明原因的非典型肺炎重症病患方面做得很好，也盡力和武漢衛生官員及衛生當局分享資訊，但他不知道為何這些資訊沒有被重視。

被問到是否認為是政治掩蓋疫情，陳副總統說，他真的不清楚，但如果和醫護人員的警示相比，這些警示不但沒有傳給社會大眾，更沒有傳給全世界。

另外，被問到，據說病毒是從華南海鮮市場開始的，陳副總統說，最先在學術期刊發表的42個病例，大約有10例沒有去過華南海鮮市場，他認為這是很重要的提示，「華南海鮮市場可能不是感染源頭」。12月初，泰國、香港、還有日本都有病例出現，這些病患也都沒有去過華南海鮮市場。或許那裡有小型的群聚，但並非所有病患都在那裡感染。

他說，以流行病觀點，一旦有一個病患或一群病患出現，就必須清查所有接觸者，再從接觸史追蹤出感染源，並追蹤周圍的人是否也已受到感染，「但他們從來沒有去處理輕症或無症狀病例。」

他也說，要追蹤零號感染源，非常困難。如果零號病例是輕症，就永遠找不到。（編輯：蘇志宗）1090419