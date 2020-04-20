朱立倫：儘快堵軍艦染疫破口 勿有任何隱瞞

前國民黨主席朱立倫（左）20日上午參訪超馬選手林義傑（右）「SUPERACE」公司，瞭解運動產業在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情下所受到的影響。中央社記者王飛華攝 109年4月20日

（中央社記者劉冠廷台北20日電）敦睦艦隊官兵確診武漢肺炎，前國民黨主席朱立倫今天說，這段期間政府禁止大家出國，以及防堵境外移入，沒有想到國軍還要做這樣的交流活動，造成防疫的破口，他呼籲這破口要以最快速度去堵起來，也不要有任何隱瞞。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，新增22例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，其中21例是敦睦艦隊成員，敦睦艦隊累計共24例。

朱立倫今天上午參訪超馬選手林義傑「SUPERACE」公司，了解運動產業在這波武漢肺炎疫情下，所受到的影響。

朱立倫接受媒體記者訪問時表示，他實在難以想像敦睦艦隊成員染疫，這段時間政府禁止大家出國，同時也在防止境外移入，沒想到國軍還要做這樣的交流活動，造成防疫破口；他呼籲這破口要以最快速度去堵起來，也不要有任何隱瞞。

至於新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕不接國民黨中常委一職，朱立倫說，對地方首長來講，最大的壓力就是做好市政工作，目前很多地方首長將重心放在市政工作上，應給予體諒。

此外，朱立倫今天也透過臉書發布他到彰化與中小企業者、商圈業者的對談影片，並呼籲紓困方案申請流程「不能以台北看天下」，「端出紓困牛肉、卻吃不到」；且若不即時協助企業顧員工，恐將爆發失業潮。

朱立倫也質疑，政府的經濟預估太過樂觀，「IMF跟我們自己的估計都是負值」，政府官員還在堅持台灣經濟成長率可以保持正1%至2％；歐美疫情上個月大爆發，兩個地方佔全世界GDP的50％，也是消費品最大宗市場，若歐美需求鏈開始停擺，台灣沒有理由樂觀。

與會的國民黨立委謝衣鳳表示，她將替中小企業及商家在立法院發聲，搶救企業及員工生存。她也提醒，目前紓困方案裡的行動支付、外送平台替代，都難以適用中南部距離遠、缺乏支付綁定的產業生態，有必要檢討。（編輯：郭無患）1090420