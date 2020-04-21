台灣援贈口罩 立陶宛外交部長繁體中文推文致謝

（中央社記者陳韻聿台北21日電）武漢肺炎蔓延全球，台灣援贈的10萬片醫療級口罩20日運抵立陶宛。立陶宛外交部長林克維丘斯今天特別以繁體中文推文表示感謝，並「高度讚賞這種精誠團結（抗疫）的行動」。

林克維丘斯（Linas Linkevičius）推文指出，立陶宛收到了台灣援助的用於抗擊新型冠狀病毒的人道物資，立陶宛也幫助盟友和夥伴，「我們會共同克服這一挑戰」。

外交部長吳釗燮則轉推林克維丘斯的英文推文，感謝他肯定台灣在協助立陶宛對抗冠狀病毒方面有貢獻。吳釗燮指出，合作、友誼及團結令所有人在對抗全球疫情時更顯強大。

根據兼轄立陶宛的台灣駐拉脫維亞代表處臉書粉絲團貼文，國會議員帕維里翁尼斯（Žygis Pavilionis）、斯泰伯納維丘斯（Gintaras Steponavičius）及艾德梅納斯（Mantas Adomenas）等人在國會大廈前與台灣所援贈口罩合影。

斯泰伯納維丘斯在個人臉書貼文指出，十分感謝台灣及其人民回應立陶宛所提需求。他和前述其他兩位議員還舉大幅中華民國（台灣）國旗拍攝感謝影片。帕維里翁尼斯在影片中提到，（前蘇聯加盟國）立陶宛和台灣都有為民主自由奮鬥的經驗，他希望雙方未來能互設代表處，立陶宛友台人士也持續推動台灣參與各項國際組織。

外交部9日宣布啟動第二波防疫援外，其中包括援贈斯洛伐克、奧地利、瑞典、丹麥、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等8國，共計130萬片台灣製醫療級口罩。

除了立陶宛的10萬片，根據駐拉脫維亞代表處臉書貼文，同樣是在20日，另有7萬片和8萬片台灣援贈口罩分別運抵拉脫維亞和愛沙尼亞。

根據愛沙尼亞國會議員拉奈特（Kalle Laanet）個人臉書專頁貼文，8萬片台灣口罩將分送境內部分醫院和養護機構，協助第一線醫護人員對抗冠狀病毒。他強調，台灣的協助對愛沙尼亞「意義重大」，援贈是連結兩地人民的橋梁。

駐拉脫維亞代表金星則親自將台灣所援贈口罩，轉交拉脫維亞國家健康衛生署署長拉布斯維爾斯（Edgars Labsvirs）。（編輯：蘇龍麒）1090421