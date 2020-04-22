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立委籲組專業團隊登艦協助海軍處理防疫破口

最新更新：2020/04/22 12:56

（中央社記者范正祥台北22日電）敦睦艦隊磐石艦出現武漢肺炎群聚感染，護理師出身的民眾黨立委蔡壁如建議，海軍防疫破口的後續處理，可由公共衛生和醫療專家組專業調查團隊，登艦協助海軍發現問題、解決問題。

台灣民眾黨立法院黨團今天召開記者會，關切磐石艦染疫以及海軍防疫破口檢討處理，總召賴香伶、副總召張其祿、幹事長高虹安以及立委邱臣遠、蔡壁如共同與會。

張其祿質疑，敦睦艦隊出港之前，中央流行疫情指揮中心的指揮體系能不能進入這個範疇，或者國防部自己說了就算數，防疫體系出現的系統性問題必須解決。

蔡壁如說，「我們不獵巫，也不指責任何人」，但是疫情要面對問題、解決問題。

她並提出相關疑問，包括目前敦睦艦隊染病官兵都是集中在磐石艦，為什麼其他兩艘軍艦都沒有？國防部對此應說清楚，講明白。

另外，蔡壁如也質疑，磐石艦出現官兵發病之後，全員檢疫發現，3位已經有抗體了。在醫學上，從感染潛伏期到康復期之後產生抗體，所以這是不是官兵在登艦之前就已經有染疫的狀況出現，這個問題可能要由醫學專業來回答。

蔡壁如指出，台灣之前對於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的防疫非常成功，依照標準，不論是從中國、歐美返台都有居家檢疫和居家隔離，甚至寶瓶星號不管在海上停留多久，靠岸之後，人員也都被要求自我居家檢疫14天，但是為什麼當初這些軍艦官兵回台之後不需要，這也是必須對國人講清楚的。

對於海軍防疫破口後續處理，蔡壁如說，必須很認真的看待，她建議，由公共衛生和醫療專家組成衛生專業調查團隊，登艦協助海軍發現問題、解決問題。（編輯：郭無患）1090422

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