民間挺防疫 獅子會捐贈200萬防疫物資

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，國際獅子會300-C3區及獅友們捐贈總值超過新台幣200萬元的防疫物資，讓辛苦的第一線人員更多一分保障，內政部長徐國勇（左7）23日出席捐贈儀式。中央社記者張皓安攝 109年4月23日

（中央社記者王承中台北23日電）國際獅子會捐贈價值新台幣200萬元的防疫物資，內政部長徐國勇今天表示，獅友以實際行動，支持政府防疫工作，讓第一線人員相當感動。大家都是無名的抗疫英雄，串起台灣最堅強的防疫陣線。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，徐國勇邀請民間攜手共同防疫再獲回響，國際獅子會300-C3區及獅友們捐贈茶樹酒精乾洗手噴霧1萬瓶、護目鏡1200組、防護手套等，總值超過新台幣200萬元的防疫物資，讓辛苦的第一線防疫人員，更多一分保障，共同守護民眾安全。

徐國勇下午在內政部出席捐贈儀式，國際獅子會300-C3區總監許雪珠、榮譽副總監張文彥，及多個獅子會會長及獅友，還有內政部各單位一級主管均到場與會。徐國勇也在現場頒發感謝狀給許雪珠、張文彥等人，表達感謝之意。

徐國勇在致詞時表示，他也曾擔任國際獅子會300-A2區總監，也是獅友，在防疫艱難時刻，為守護辛苦的第一線人員安全，特別號召獅友響應，短時間募得大量防疫物資，獅友以實際行動，支持政府防疫工作，讓第一線人員相當感動。

徐國勇指出，這次疫情，再次看到民眾的團結，無論是醫療人員、口罩國家隊、內政部員工，或是民間默默贊助的企業團體等，許多民眾都想為防疫盡力，大家都是無名的抗疫英雄，串起台灣最堅強的防疫陣線。

徐國勇也表示，警察、消防、移民及空勤等，都是站在防疫第一線的人員，如警察全力支援防疫工作，若有居家隔離或檢疫的民眾失聯，警政單位會立刻投入，用「重大刑案規格協尋」，積極防堵任何防疫破口，還須肩負面臨遭傳染風險的心理壓力，非常辛苦。（編輯：林興盟）1090423