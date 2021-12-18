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四大公投 黃偉哲：台南不同意得票率63%全國第一

2021/12/18 20:39（12/18 20:49 更新）
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（中央社記者張榮祥台南18日電）四大公投今晚揭曉，台南市4案公投不同意票均大勝同意票逾16萬票，台南市長黃偉哲在臉書（facebook）貼文表示，台南不同意票得票率63%，位居全國第一。

台南市選舉委員會資料顯示，四大公投台南市共開設1536個投開票所，應投票人數159萬2388人，投票率41.08%。

第17案重啟核四，台南市不同意票41萬5776票，同意票23萬2541票。

第18案反萊豬，台南市不同意票40萬6976票，同意票24萬1186票。

第19案公投綁大選，台南市不同意票40萬5495票，同意票24萬3004票。

第20案三接遷離，台南市不同意票40萬9890票，同意票23萬7964票。

黃偉哲今晚在臉書貼文表示，台南市4個公投不同意票以63%的得票率，位居全國第一，台南再次守護台灣。

黃偉哲說，公民投票的珍貴，在於人民意志的展現，同意或不同意的結果沒有輸贏，因為共同的目標都是守護民主。過程中，尊重各種意見的表達，更感謝共同守護自由民主的台灣。（編輯：戴光育）1101218

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