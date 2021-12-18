林明溱：國民黨不團結最糟糕 若勇敢站出就會贏

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）4大公投今天全遭否決，不過，南投縣「4個同意」票數都大於「4個不同意」。南投縣長林明溱表示，國民黨不團結最糟糕，若國民黨縣市長都團結，像他勇敢站出來就會贏。

全國性公民投票案第17案重啟核四、第18案反萊豬、第19案公投綁大選、第20案三接遷離今天投、開票，結果都是不通過。不過，國民黨執政的南投縣「4個同意」票數都大於「4個不同意」，對此，南投縣長林明溱說，如此票數顯示南投縣民判斷力非常好、非常高。

開票結果大致明朗後，林明溱晚間接受媒體電話聯訪表示，4項公投案在南投縣「同意」票數都贏過「不同意」約萬票，顯示南投縣民對執政黨的施政對、錯都能辨別，因此在公投上顯示縣民心聲與智慧。

媒體追問「全國的結果是輸，國民黨未來怎麼辦」，林明溱說，全國結果是輸的，就是國民黨有時候不團結，這是最糟糕的事，若國民黨籍縣市長都能團結，「像我這樣勇敢站出來，就會贏了。」

媒體詢問林明溱，會不會覺得新北市長侯友宜是戰犯？林明溱表示，不便批評侯友宜，他不提侯友宜的事，由他（侯友宜）自己去做決定。

至於誰沒團結？林明溱回應媒體詢問說，誰沒有團結，他不能表態，因為「我們都是縣市長，都是好朋友」，他不能夠批評誰，只要「我們盡黨的責任」，身為國民黨員，就要盡黨的責任，黨怎麼指示，「我們就要向前衝」。

林明溱也說，這次投票率不高，是意料中的事，因為上次公投由人民決定的事情，民進黨執政卻不執行，大家就會認為「公投沒什麼用，就算通過也沒有用」，造成大家不願意去投票。

根據南投縣選舉委員會統計資料，南投縣內公投第17案同意8萬2471票、不同意7萬3365票；第18案同意8萬4903票、不同意7萬911票；第19案同意8萬4360票、不同意7萬1533票；第20案同意8萬3498票、不同意7萬2287票。以中央選舉委員會公告為準。（編輯：郭諭儒）1101218