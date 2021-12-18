桃園公投結果反映基本盤對決 綠憂影響2022選舉

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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市在重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公民投票案同意票都高於不同意票，民進黨籍桃園市議員楊家俍說，反映基本盤對決；民進黨桃園市黨部說，擔心影響2022年選舉。

桃園市在重啟核四公投案同意票38萬2314張、不同意票35萬9049張；反萊豬公投案同意票39萬3423張、不同意票34萬7962張；公投綁大選案同意票39萬4314張、不同意票34萬7671張；三接遷離公投案同意票39萬5529張、不同意票34萬6119張。

楊家俍今天告訴中央社記者，投票率偏低，回歸基本盤對決及藍營組織動員，不只桃園，藍營基本盤大縣市，同意票相對多。

他說，桃園沿海地區偏綠，民主進步黨有守住，不同意票多於同意票，尤其台灣中油股份有限公司天然氣第三接收站所在地觀音區大潭里是4個不同意，代表政府推動保育政策被看到。

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此外，楊家俍表示，中壢區、平鎮區及龍潭區等偏藍，但同意票和不同意票差距比以前大選小，符合預期，代表藍營支持者放棄投票氛圍在桃園發酵，顯見在這次公投相關的經濟議題，民進黨能打動藍營支持者，「不是鐵板一塊」。

不過，民進黨桃園市黨部主任委員張火爐說，民意既已決定，只能接受，黨部會扛下責任，也會擔心2022年選舉，「必須要徹底檢討」。（編輯：李明宗）1101218