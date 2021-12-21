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高醫驗毒事件 蘇貞昌：建立新興毒品檢驗完善機制

2021/12/21 23:34
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（中央社記者賴于榛台北21日電）高醫毒物室日前被爆將3級毒品判為2級毒品，行政院長蘇貞昌今天表示，此事為機制不足所生缺失，政府應檢討並建立新興毒品檢驗完善機制，包括檢驗單位應符合相關標準作業程序（SOP）後始可檢驗。

蘇貞昌今天主持毒品防制會報第30次會議，行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌會中聽取「110年當前毒品情勢分析與緝毒策略」報告及「高雄醫大毒品檢驗事件檢討與策進作為」。

對於高醫毒品檢驗事件，蘇貞昌表示，此事問題在於機制不足所生缺失，政府應檢討方法並建立新興毒品檢驗完善機制，才能有所改進。

他也感謝民間檢驗機構願意協助政府檢驗新興毒品，若民間機構在檢驗程序上需取得標準品、器材及相關資源等，中央應大力輔導協助並提供相關資源。

蘇貞昌會中要求，政務委員羅秉成督導相關部會，建立新興毒品檢驗的完善機制，包括檢驗的單位應符合相關標準作業程序（SOP）後始可進行檢驗工作、檢驗後政府的查核機制、提供參與檢驗單位應有的配備及相關標準品等，並給予足夠經費。

他也提醒，檢驗工作須不斷複驗、定期與不定期查核，若查核發現出錯，也應立即通報，並檢視是否有其他類似錯誤。

蘇院長指出，此次雖能迅速清查出錯的原因，但事發當時並未立即通報相關單位，顯見該機制尚有不足之處，未來須改善部分，包括實驗室應建立何種標準、應提供實驗室何種所需量能、標準品及檢驗儀器等，中央皆須盡量提供相關資源。

蘇貞昌也要求，法醫研究所須適時檢核，並精進相關檢驗機關的職前及在職教育訓練，另外，檢驗儀器該汰換就要換，加強檢驗能量。

此外，蘇貞昌指出，政府應建立發生異狀時的通報機制，而為避免未來再發生此類失誤，應補足檢驗人力並增加相關教育訓練，檢討檢驗流程，加強檢驗能量。（編輯：林治平）1101221

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