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蔡英文感謝黨內衝過公投逆境 籲補選罷免續團結

2021/12/22 17:30
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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北22日電）民進黨主席蔡英文今天指出，公投四個案子都守下，再次證明只要團結，再怎麼樣的逆境，民進黨都衝得過去；她提到，包括中二選區補選、中正萬華區立委罷免、縣市合併升格等問題，需要繼續團結。

民進黨今天召開中常會，蔡英文致詞指出，公投順利結束，確實都很辛苦；這段時間以來，民進黨一再對外強調，公投沒有誰輸誰贏的問題。所以不會把公投的結果，當作是民進黨的勝利。

不過，她說，公投四個案子都守下了，確實讓政府施政方向可以延續，也讓朝野各界，以及國際社會，都能清楚看見台灣的民意。

蔡英文感謝中常委、黨部人員以及全體黨公職的努力。她指出，從10月27日中執會上，確定要全面展開社會溝通以來，這短短50多天，「團結」兩個字，就是民進黨最好的寫照。

蔡英文表示，所有的縣市首長、民意代表，都用一場又一場的說明會，加上站路口、掃市場，耐心和民眾溝通；中央和地方黨部合作無間、使命必達，在最短時間內，完成每一場活動、每一件文宣，她知道也都是大家全力投入的結果。她知道黨工們壓力很大，睡眠時間也不太夠，不過，成果確實是很棒的。

她認為，民進黨再一次證明，只要團結，再怎麼樣的逆境，民進黨都衝得過去。當足夠團結，支持者的力量也就會凝聚起來。這就是為什麼，公投前有許多年輕人，自願站在路口宣講。也有年長的支持者，手寫了簡單的標語，胸前、背後各黏一塊，像是「三明治」一樣，走在街上去表達主張。

蔡英文感謝每一位站出來的支持者，不論是身在南部、北部、中部、東部，還是離島，謝謝大家一起守住了台灣穩健前進的機會。

另外，她也提到，公投過後，眼前還有一些挑戰，包括18天後的中二選區補選、中正萬華區立委罷免，以及熱烈討論中的縣市合併升格等等問題；這些挑戰，都需要繼續團結，也繼續積極展開社會溝通，這樣，才能回應支持者的期許，並帶領著台灣不斷往前走。「我們保持努力，全力以赴，謝謝大家，你們都很棒」。

此外，與會者轉述表示，有中常委建議，公投過程中，發現造假連署或死人連署情形，這是否要訂定罰則，可以好好思考。（編輯：蘇龍麒）1101222

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