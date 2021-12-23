林為洲宣布參選黨團總召 盼提升戰力扭轉局勢

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國民黨立委林為洲23日宣布參選下任黨團總召，他表示，不畏逆境，在國會席次懸殊，面對種種困難與挑戰時刻，願意勇於承擔、引領團結、提升戰力、扭轉局勢。（林為洲國會辦公室提供）中央社記者范正祥傳真 110年12月23日

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（中央社記者范正祥台北23日電）國民黨立法院黨團28日改選下任黨團總召，立委林為洲今天宣布參選。他表示，不畏逆境，在國會席次懸殊，面對種種困難與挑戰時刻，願意勇於承擔、引領團結、提升戰力、扭轉局勢。

國民黨團28日改選明年度黨團幹部。總召選舉部分，目前曾銘宗和林為洲都已完成登記；現任首席副書記長萬美玲則將接任黨團書記長。

林為洲上午在立法院召開記者會，宣布參選國民黨團第10屆第3任總召時表示，四大公投案挫敗後，民進黨不會給國民黨喘息和生存空間，短時間內如果無法站穩步伐，恐招致民進黨變本加厲、四面八方的圍剿。

他說，2022年九合一大選是2024年總統選舉前哨戰，國民黨團必須優化即戰力，扮演縣市首長候選人最主要的助攻手，協助取得勝選。

林為洲表示，如果擔任下任黨團總召，將和各縣市首長建立密切的聯繫機制，了解地方需求，採取議題策略、爭取補助、實地考察等方式，讓縣市政府、縣市議會、立法院黨團可以分進合擊，為地方爭取更多重大建設，提高黨籍縣市首長能見度，透過實際政績作為輔選利器。

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林為洲說，他也會積極協調黨內橫向聯繫集中火力，避免被民進黨見縫插針，將延續每週召開立法院黨團、智庫、黨中央的三方平台會議，針對時事議題立即研擬方針、輿情分析，用論述取信於民，反制民進黨的惡意抹黑。

對於曾銘宗也登記參選總召，林為洲說，此刻有人願意扛起重擔，他予以肯定，大家公平競爭各自爭取支持；如果他敗選，會全力協助新任總召。（編輯：謝佳珍）1101223