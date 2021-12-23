工藝產業缺人才產值降 蘇貞昌要求寬列經費協助

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（中央社記者賴于榛台北23日電）行政院長蘇貞昌今天表示，台灣工藝從業人口面臨傳承危機，產值也下滑達30%，請文化部盡速提出未來4年台灣工藝文化產業發展中長程計畫報院核定，且要寬列經費、盡快實施。

文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心今天在行政院會報告「台灣工藝文化產業現況及發展策略」，研提民國112年至115年工藝文化產業發展中長程公共建設計畫，盼建構工藝發聲的講台、工藝品銷售的舞台、工藝競賽的擂台。

工藝中心指出，為復振整體產業，將研提工藝產業發展策略，從產業的上游，推動如漆樹等在地自然材料的復育，並要強化工藝產業生產環境；此外將以人才旗艦計畫、青年工藝人才扶植、跨域人才培養、工藝開枝散葉傳習等，全面性地進行工藝人才培育與人力體系的建構。

生產面部分，工藝中心說，將導入跨域思維，使工藝生產朝向更具市場性、現代化；消費端則要加強多元整合行銷方法，開拓國內外、實體與網路銷售管道，以線上線下融合，開創全時全通路銷售模式；另外也要形塑台灣優質工藝形象，增加國際市場實質占有率與競爭力。

行政院發言人羅秉成主持院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取報告後指出，過去政府對工藝人才的培育、對工藝文化產業的永續發展，欠缺系統性、長期性計畫支持，也缺乏資源的挹注，所以工藝產業的產值下滑比例高達30%。

蘇貞昌說，請文化部依工藝中心研提方向，盡速提出未來4年台灣工藝文化產業發展中長程計畫，報院核定，且要寬列經費、盡快實施。

蘇貞昌也提醒，目前工藝從業人口50歲以上者超過一半，出現傳承危機，因此最急迫的就是系統性、全面性的人才培育計畫，得做到又大又廣，先傳承技藝，才有可能開枝散葉。

至於獎助部分，蘇貞昌說，今年修正公布的「文化藝術獎助及促進條例」中明訂，公共建物及重大公共工程造價的1%，要用於辦理公共藝術，未來中央會設立公共藝術專戶，其中至少1/4的經費，會優先用於傳統工藝美術。

產業方面，蘇貞昌表示，製作工藝所需的原料，例如漆藝品的原料漆樹漸少，他已交代農委會林務局要多種植漆樹；竹藝部分，今年10月他已核定「新興竹產業發展綱要計畫」，未來將投入約4億元建構完整產業鏈。

為了行銷推廣，蘇貞昌2個月前請文化部、工藝中心將工藝作品做成月曆聯名發送，今天在院會上首度展示，隨後他也在行政院大禮堂公開表揚今年展出的工藝品創作者。（編輯：林興盟）1101223