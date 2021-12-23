合團司籌備處長期僅任務編組 監院促行政院檢討

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（中央社記者陳俊華台北23日電）監委紀惠容等人今天指出，內政部是合作事業發展中央主管機關，但因組織法未完成審議，長期只能以「合作及人民團體司籌備處」任務編組，不利合作事業發展，監察院促請行政院檢討改進。

監察院透過新聞稿指出，內政及族群委員會21日通過監委紀惠容、田秋堇、葉大華所提調查報告。報告指出，民國102年7月內政部配合行政院組織調整，成立「合團司籌備處」任務編組，但內政部組織法因屆期不續審，行政院尚未將組織法草案送到立法院完成審議。

調查報告表示，憲法第145條第2項明定，合作事業應受國家的獎勵扶助。國內合作事業類型繁多，但因主管合作事業的內政部合團司仍處「籌備處」，導致合作事業逐漸縮減與衰退。

報告指出，以全國合作事業預算編列而言，從104年新台幣2400萬餘元，至今縮減為1300萬餘元，且中央人力配置，從精省前100多人到目前只剩9人；民間的合作社雖有部分類型成長，但總社數減幅8.95%、總人數銳減16.29%。

報告表示，內政部身為中央主管機關，顯力有未逮，其他各目的事業主管機關也未重視合作社衰退情形，無法提出具體因應作為。部分類型合作社輔導、考核、獎勵等辦法也付之闕如；消費類、勞動類及儲蓄互助社，沒有明確目的事業主管機關，不利於促進合作事業發展。

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監委指出，合作社法明定應設置合作事業發展基金，以提供多元化獎勵與扶助措施，但至今未設置合作事業發展基金；內政部雖訂有「內政部合作事業補助作業要點」，提供合作事業團體申請補助作業，但相關補助經費預算，近10年減幅竟高達90%，應儘速積極研處解決的策略。

報告表示，「合團司籌備處」長期只能以任務編組型態存在，顯不利於合作事業推動與發展，有違憲法第145條第2項，合作事業應受國家獎勵與扶助基本國策精神；就如何依法獎勵扶植合作事業，並設置跨部會常態性協調機制，監察院促請行政院檢討改進。（編輯：蘇志宗）1101223