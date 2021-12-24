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傳參選高雄市長 朱立倫：空穴來風

2021/12/24 11:58
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（中央社記者范正祥台北24日電）媒體報導，明年縣市長選舉，國民黨主席朱立倫不排除親征參選高雄市長。朱立倫今天說，空穴來風；國民黨已經準備好了，會有最強、最好的候選人。

曾任第9屆立委的國民黨婦女部主任林麗蟬上午於立法院舉辦「新台灣精神：林麗蟬從柬埔寨到台灣的文化融合與在地耕耘」新書發表會，朱立倫到場祝賀。

媒體聯訪時詢問朱立倫是否會參選高雄市長。朱立倫表示，空穴來風的傳言；「高雄，我們都已經準備好了」，會有最強、最好的候選人。

朱立倫指出，國民黨一定會派出最強、最好的高雄市長參選人，重視高雄在地民眾關心的治安問題、工安議題、需要積極進行的建設等事情，這些都需要關心。

另外，前高雄市長韓國瑜近日發表新書，後續動向受關注；朱立倫指出，他前兩天曾和韓國瑜見面，一起談了很多，韓國瑜送他新書，他表達恭喜。

朱立倫說，韓國瑜不斷做公益，對黨、對社會有很多關切，有很多積極作為，不要因此就說是不是代表韓國瑜有任何的宣示；韓國瑜已經澄清，大家就不必多說。（編輯：謝佳珍）1101224

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