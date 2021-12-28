外交部要求尼加拉瓜 保障僑胞與台商財產與權利

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（中央社記者王慶剛台北28日電）尼加拉瓜與台灣斷交，且沒收台灣資產擬轉交中國。外交部今天再次譴責尼加拉瓜，並嚴正要求尼國保障台灣僑胞與台商的財產與權利，切勿採取不合法或不理性的作為。

尼加拉瓜與台灣斷交後，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈給教會的外館資產，並移交給中國。

外交部發言人歐江安上午在線上例行新聞說明會中，重申外交部立場：對於尼國政府不法侵佔台灣館產，並移轉給中華人民共和國，無法接受並且表達強烈抗議，予以強烈譴責。

歐江安指出，台灣政府正研議相關法律途徑與救濟，要向國際社會表達台灣的嚴正關切與不滿。

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關於在尼國當地的僑胞與台商的人身與財產安全，歐江安表示，在尼國的台商向來奉公守法，對於促進尼國當地經濟發展，有重要貢獻。因此，外交部嚴正要求尼加拉瓜政府保障僑胞與台商的財產與權利，切勿對他們採取任何不合法或不理性的作為；否則，相信國際社會也會共同譴責且唾棄尼國政府。

歐江安呼籲在尼加拉瓜的台灣僑胞與台商注意自身安全，如果遭到不當待遇，可就近與台灣兼轄尼加拉瓜相關業務的駐宏都拉斯大使館聯繫，以獲得必要協助。（編輯：謝佳珍）1101228