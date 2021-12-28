監委關注檳榔危害 陳吉仲：可比照菸害防制法訂專法

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（中央社記者陳俊華台北28日電）監察院今天巡察行政院。監委趙永清說，政府應正視檳榔危害問題，儘速制定管理專法；農委會主委陳吉仲說，建議比照菸害防制專法，訂定檳榔跟荖葉的專法，並同步進行檳榔轉作。

監察院110年巡察行政院會議上午在行政院展開，由監察院長陳菊帶隊巡察，監委將針對不同議題提出詢問，並由行政院長蘇貞昌與各部會首長就重點項目提出說明。

監察院透過新聞稿指出，趙永清在會中關注檳榔危害防制議題，他說，「檳榔子」為第一級致癌物，國內檳榔種植面積僅次於稻米，但農委會認為檳榔非屬農產品、食藥署認為檳榔不是食品，非屬食品安全衛生管理法範疇。

趙永清說，國內約有100萬人嚼食檳榔，以40到49歲最多。行政院曾於99年研議制定專法「檳榔（健康）危害防制法草案」，卻不了了之。監察院11月17日對此再次通過糾正行政院，呼籲政府應正視檳榔問題，儘速制定檳榔管理專法。

衛生福利部長陳時中表示，檳榔為致癌物質，但無法用食安法管理。關於檳榔問題，不在於要不要管，而是要如何管，究竟是用宣導方式逐步循序漸進，進行行為的改變，還是要用斷然禁止的方式？希望在符合台灣的民情下，採用達到危害最小的方式。

陳時中說，經過長久討論，大家還是認為，方向上應該要「禁」，輔以各類法規相配合，並加強教育宣導、社會宣導，以解決問題。

農業委員會主任委員陳吉仲表示，建議比照菸害防制的專法，訂定檳榔跟荖葉的專法、進行宣導，讓嚼食檳榔從需求端大量減少，並同步進行檳榔轉作，否則這個問題永遠無法解決。

陳吉仲說，待專法制定後、訂定時程，讓檳榔及荖葉的上、中、下游行業，在一段期間內轉到其他的行業，才能具體解決問題。否則二、三十年後，還是會在討論這樣的問題。

行政院蘇貞昌院長表示，關於檳榔所引發問題，教育是必要的，另外要朝產業鏈轉作等方式處理。（編輯：黃國倫）1101228