蔡英文領軍2022選對會 民進黨：拉高提名戰略高度

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（中央社記者葉素萍、王揚宇、林育瑄台北29日電）民進黨中常會今天通過成立2022年選舉對策委員會，並設協調工作小組，啟動2022布局；民進黨內人士說，選對會由總統兼民進黨主席蔡英文親自召集，其意義是把提名的戰略高度拉高，希望2022年推出最好的陣容。

為辦理2022提名作業，民進黨中常會今天通過成立「2022年選舉對策委員會」，由蔡英文擔任召集人，委員會名單分別為，賴清德、蘇貞昌、柯建銘、鄭文燦、陳其邁、林佳龍、洪耀福、林錫耀等黨內要角，另外，選對會下設「協調工作小組」，執行有關提名徵詢、協調工作，成員由各派系代表組成。

民進黨內人士表示，蔡總統親自召集選對會的意義，是把提名的戰略高度拉高，希望2022年推出最好的陣容。

這名人士指出，民進黨內重要的意見領袖都在選對會，他們過去在黨政選舉都有豐富的經驗，也了解社會脈動，未來將透過選對會委員共同討論，找出最好陣容；今天中常會很快就通過名單，這也證明，大家都知道，面對2022選舉，勢必要團結以對，才有好的結果。

至於初選的部分，黨內人士認為，民進黨有完整的提名機制，也都會視各選區狀況，做相對應準備，找出適合人選，提名機制規範清楚，運作上不會有太多問題。（編輯：蘇龍麒）1101229