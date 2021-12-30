王道永續指標台灣退步5名 越南排名大躍進

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）中華文化永續發展基金會公布2021年王道永續指標排名，前5名分別為丹麥、瑞典、挪威、瑞士、芬蘭；台灣整體退步5名，下降至第44名，變成已開發經濟體的最後一名。

中華文化永續發展基金會透過新聞稿指出，從2018年起，王道永續指標（WDSI）分別從全球倫理、包容發展、環境均衡等3大領域，以65個指標評量各國的永續發展表現，對象從2020年的97個國家或經濟體，增加到今年的145個，其中包括35個已開發經濟體、109個新興經濟體（香港只公布包容發展與環境均衡2大面向）。

中華文化永續發展基金會表示，2021年王道永續指標前5名分別為丹麥、瑞典、挪威、瑞士、芬蘭；今年王道永續指標與前兩年排行榜變化不大，北歐國家居首，歐洲國家呈現正向成長；亞洲國家除了越南名次上升，其它國家多呈現穩定但微幅下滑態勢；排名後段以非洲國家居多，都是未進入快速成長的新興經濟體。

新聞稿表示，美國受惠於中美貿易戰前期經貿措施刺激而成長，排名進步6名，成為第37名；中國大陸則微幅退步1名，為第42名；台灣因「包容發展」領域表現不佳，譬如電力穩定度與個人自由化的國際評量退步，以及在「環境均衡」領域中的能源與自然資源消費略有增加，整體退步5名，下降至第44名，變成已開發經濟體的最後一名，值得警惕；越南受益於中美貿易戰，名次大幅成長為56名，是2021年最大贏家。

中華文化永續發展基金會指出，2021年WDSI進一步以仁政、民本、反霸、同理為原則，以橫跨2020年至2021年9月底近兩年的數據設定疫苗儲備率、疫苗完整覆蓋率、疫苗捐贈、總死亡率、確診死亡率等5項指標為評量準則，針對全球173個國家經濟體，做出2021新冠抗疫排行榜。

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新聞稿表示，排名前20名多為亞洲國家，前10名中就有7個，其中4個屬於東亞儒家文化圈，顯見文化因素在疫情治理中扮演重要角色。反觀台灣雖然大部份時間處於疫情和緩狀態，但因為「疫苗準備率」與「疫苗完整覆蓋率」皆不足，加上「確診死亡率」排名全球前5名，導致台灣列於第83名，表現不如其它儒家文化圈國家。

中華文化永續發展基金會成立於2015年底，由前行政院長劉兆玄擔任董事長；2016年在劉兆玄號召下，來自產官學不同背景經驗的學者組成研發團隊，制訂研究方針，創立「王道永續指標」，以全球各大數據庫及重要指標為原始資料，建立「王道永續指標」系統。（編輯：謝佳珍）1101230