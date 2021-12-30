美法德英外長聲援立陶宛 外交部譽最佳民主示範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞台北30日電）美國國務卿布林肯與法國、德國及英國外長強調，立陶宛面對中國政經脅迫之際，他們將與立陶宛同在。外交部今天表示，對於中國對立陶宛的威脅，4國外長發揮道德勇氣，做出最佳民主示範。

布林肯（Antony Blinken）29日與法國、德國與英國外長通話，強調在立陶宛面對中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們將於立陶宛同在，反對北京行徑。外交部發言人歐江安上午在線上例行記者會中表達上述立場。

歐江安說，外交部高度讚賞4國外長在立陶宛面臨中國威脅之際，發揮道德勇氣，做出最佳民主示範，並支持民主夥伴，維護民主價值。外交部也呼籲全球民主夥伴支持立陶宛。

她指出，面對中國不斷強加於立陶宛的外交壓迫或經濟威迫等複合式威脅，政府10月派遣經貿團訪立陶宛等國，簽訂多項MOU，並協助立陶宛參加2021台北國際食品展，獲得民眾大力迴響，凸顯兩國龐大經貿潛力。

歐江安表示，台灣會持續跟國際民主夥伴協助立陶宛商品進行市場轉移，強化經貿投資連結及供應鏈安全合作，並增強民主國家同盟抵抗威權主義侵犯的韌性。

她說，深信台灣、立陶宛及所有支持兩國深化關係的力量，都站在歷史正確的一方，也深信民主終將勝利。（編輯：張均懋）1101230