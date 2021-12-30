台灣兒童死亡率高於日韓 蘇貞昌：加大資源改善

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（中央社記者賴于榛台北30日電）台灣少子女化問題嚴重，2019年兒童死亡率卻還高達千分之4.5，行政院長蘇貞昌今天表示，數據明顯高過日、韓等鄰近國家，也未達先進國家標準，需加大、加快、加碼投入資源改善。

衛福部今天在行政院院會報告「優化兒童醫療照護體系」，根據2019年統計，台灣5歲以下兒童死亡率為千分之4.5。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取後裁示指出，政府盡全力改善少子女化問題，但很遺憾，台灣兒童死亡率高達千分之4.5，明顯偏高。

蘇貞昌說，台灣兒童死亡率明顯高過日本的千分之2.5、韓國的千分之3.2，也未達到經濟合作暨發展組織（OECD）的千分之1.9標準，實在很慚愧。

他表示，以台灣醫療衛生的進步，應該可以改善兒童死亡率問題，政院也在去年核定4年28億優化兒童醫療照顧計畫，提升兒童的醫療品質、降低兒童死亡率，但應可以再大大投入資源。

蘇貞昌指示，相關計畫應加大、加快、加碼，請衛福部再進一步優惠結合醫療體系、社會體系資源，也要與地方政府合作落實計畫跟政策，他請政務委員林萬億督導，主計總處支持經費，用更大的決心與力量改善兒童死亡率偏高問題。

此外，衛福部對中央社記者說明，2019年5歲以下兒童死亡成因，其中40%源自於周產期特定病況未解決，另外因先天性染色體異常死亡則占19%左右；事故傷害則有8.55%，其他疾病則約3成。（編輯：林淑媛）1101230