年終回顧政績 蘇貞昌：三破21紀錄得來不易

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院長蘇貞昌今天就過去一年執政表現指出，今年非常辛苦，但執政團隊在投資率、外銷訂單等創下「三個21」紀錄，也看到部會首長積極主動，不墨守成規，施政成績漂亮是共同努力的成果。

2021年來到尾聲，行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在行政院會中，針對過去一年的執政表現提出裁示。

蘇貞昌說，過去一年非常辛苦，但2021年就創下「三個21」，首先是投資率為21年來占國內生產毛額（GDP）比例最高，第二是11月失業率為21年來同月分最低，第三是外銷訂單連續21個月成長，「這三個21都是得來不易，非常不簡單」。

講完成績單，蘇貞昌肯定團隊成員的努力說，這3年來各部會首長有長足進步，變得積極主動、不再墨守成規，也願意認錯；知道團隊要合作，沒有一人一把號各唱各的調，施政成績漂亮是大家努力的成果，希望新的一年，民眾能給予更大支持。

面對疫情，蘇貞昌說，台灣不能獨善其身，請執政團隊成員繃緊神經、進步再進步，嚴守邊境各種狀況鬆懈不得；而新的一年提出很多利民措施，須讓民眾都能了解。

四大公投剛落幕，蘇貞昌再次感謝民眾給政府很大信心，執政團隊將更加努力符合民眾期待，也盼民眾給政府更大支持，讓他做出更好成績。

另外，蘇貞昌也表示，台灣周邊情勢嚴峻，感謝國軍夙夜匪懈，守住主權與自由；對於香港立場新聞高層、歌手何韻詩等人遭拘捕，他譴責中國未遵守「一國兩制」50年不變承諾，並提醒民眾，要守住國家主權，才有民主自由、經濟成果、大家的自由。（編輯：林興盟）1101230