為顏寬恒站台 黃健庭稱對手不適任應進廠維修

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨秘書長黃健庭今天到台中力挺第2選區立委補選候選人顏寬恒，他肯定顏寬恒腳踏實地，成績有目共睹，並表示，不適任的政治人物應「進廠維修」而非守護，修不好就只能被民意報廢。

黃健庭今天出席「台中市各界婦女力挺顏寬恒後援會成立大會」，為國民黨台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒加油打氣。黃健庭說，顏寬恒腳踏實地，實實在在替地方打拚，成績有目共睹；「台中二選區好不容易送走一個3Q哥，千萬不能再選出一位女版陳柏惟」。

黃健庭指出，自選戰開打以來，顏寬恒遭受民進黨以國家機器及媒體資源鋪天蓋地抹黑打壓，被負面選舉方式人格毀滅，但不屈不撓、越戰越勇，過去在立委任內為地方打拚的成果如180多項建設有目共睹。民眾的眼睛是雪亮的，台中第2選區需要的是像顏寬恒這樣認真「做事的人」，不是整天亂噴政治口水，把地方搞得烏煙瘴氣的人。

黃健庭表示，民進黨候選人林靜儀過去在立委任內，「一例一休」修法背叛勞工，更在疫情期間反對民間採購疫苗，種種只承黨意不顧民意的行徑、傲慢跋扈的態度，民眾也都看在眼裡。一個曾說「穿防彈衣才能選台中選區」、汙名化台中海線，講出「再投國民黨就不生小孩」這些荒唐言論的人，選民無法接受。

此外，國民黨透過新聞稿表示，離選舉不到兩週，全黨上下全力投入輔選，由青年民主戰隊、藍青挺數十名年輕人集結台中陪同顏寬恒市場掃街。而黨中央也召開記者會，連日猛攻民進黨立委候選人林靜儀爭議，揭開「溫柔、堅定」假面具，並陸續從醫師形象、司法正義等層面進攻，形象備受質疑，訴求選民做最明智的判斷。

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國民黨指出，接下來還要啟動「固本專案」，透過單場80人多場次政策說明會，再加上街講、戰車掃街、家戶拜訪突顯顏寬恒的地方建設與選民服務政績；選區內共有90個里，每個里至少會招募10幾名志工，合計近千人，透過百場固本會報及客廳會，全力進行複式動員。

國民黨表示，地方黨部還會舉辦5場親子活動，每場預估吸引800人至1000人參加，訴求「為下一代著想」，不僅要召喚出選區內黨員出來力挺，更要說服鄉親支持為地方爭取180多項政策的候選人。（編輯：蘇志宗）1101230