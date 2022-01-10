第45屆台日經濟貿易會議 11日台北登場

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（中央社記者鍾佑貞台北10日電）第45屆台日經濟貿易會議將於11日在台北舉行。台灣日本關係協會會長邱義仁、日本台灣交流協會會長大橋光夫將於開幕式致詞。開幕式後採閉門方式進行會議。

台日經濟貿易會議自1975年起，每年在台北、東京輪流舉辦。根據台灣日本關係協會下午發布的採訪通知，台灣日本關係協會與日本台灣交流協會將在11日上午8時30分，於大倉久和大飯店以視訊方式舉行第45屆台日經濟貿易會議開幕式。

台灣日本關係協會指出，開幕式由邱義仁、大橋光夫代表雙方致詞，經濟部國際貿易局長江文若將以最高顧問身分出席。

至於雙邊討論議題及是否將簽署瞭解備忘錄或協定等，台灣日本關係協會秘書長周學佑下午對中央社記者表示，會後將提供新聞稿說明。

台日經濟貿易會議登場前夕，日本時事通信社報導指出，台灣自從2011年三一一福島核災後，持續禁止福島5縣食品進口；不過台灣為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），正加速討論開放福島5縣食品，最快今年1到3月間有望解禁。

外交部發言人歐江安表示，外交部的一貫立場是尊重並配合食安主管機關的專業判斷，在確保民眾食品安全的前提下，依據國際規範及科學證據，並參考其他國家作法妥善處理。

歐江安指出，外交部也將繼續積極協助建構雙邊對話平台。（編輯：蘇志宗）1110110