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立陶宛貨品中國卡關 外交部：助增台灣通路共度難關

2022/1/11 13:53
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（中央社記者鍾佑貞台北11日電）立陶宛挺台面臨中國施壓，出口中國的貨品也遭卡關。外交部今天表示，立陶宛遭受中國日益狂妄的經濟脅迫，相關部會在考量產業及民生需要下，將協助增加台灣的銷售通路，與立陶宛一起度過難關。

立陶宛深化與台灣關係互設代表處後，面臨中國一連串政經施壓，貨品也遭中國卡關。台酒及新竹甘田食品科技相繼伸援，分別購入中國拒收的立陶宛蘭姆酒及一貨櫃奶水。

外交部發言人歐江安今天在線上例行記者會中表示，立陶宛遭受中國日益狂妄的經濟脅迫，政府及人民感同身受。

她說，基於珍視立陶宛捍衛自由民主的堅毅精神，及與台灣共創良善循環的珍貴情誼，政府相關部會在考量產業及民生需要後，持續齊心協力積極透過管道直接採購立陶宛貨品、協助增加台灣的銷售通路、引薦轉移及分散市場。

歐江安強調，台灣支持立陶宛堅定不移，將與立陶宛一起度過難關。

不過，她也說，採購涉及個別廠商自主行為及商業考量，外交部不便列舉廠商名稱或進一步評論。廠商自主採購立陶宛商品是「美的見證」，外交部相信，立陶宛優質產品會更受到更多國內消費者喜愛。（編輯：林淑媛）1110111

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