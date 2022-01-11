丁渝洲：台灣要重視美國 但國家要自己救

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「政戰風雲路」新書發表記者會11日在國軍英雄館舉行，退役上將、前總統陳水扁任內擔任國安會秘書長的丁渝洲出席。中央社記者游凱翔攝 111年1月11日

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（中央社記者游凱翔台北11日電）復興崗文教基金會今天為新書「政戰風雲路」舉行發表會，應邀出席的前國安會秘書長丁渝洲表示，台灣當然要重視美國，但「自己的國家自己救」，兩岸都不能誤判情勢，必須以和平手段解決爭端。

復興崗文教基金會集結曾於政戰系統服務的退役人員專文，出版新書「政戰風雲路」，今天在國軍英雄館舉行發表會。前總統陳水扁任內擔任國安會秘書長的退役上將丁渝洲、國民黨黃復興黨部主委退役上將季麟連、復興崗文教基金會董事長退役上校李天鐸、前政戰局長退役中將王明我、以及現任國防部政戰作戰局長簡士偉中將等人出席。

引起矚目的是，民進黨籍國軍退除役官兵輔導委員會副主委李文忠，與前國防部發言人、退輔會服務照顧處長虞思祖出席這場活動。

丁渝洲致詞指出，經濟學人雜誌去年5月提到台灣是全球最危險的地方，台灣目前確實正值兩岸關係的嚴峻時期，「中共不會為了急於統一而發動戰爭，但中共會為了反對台獨不惜一戰」。

丁渝洲表示，兩岸一旦發生戰爭，不知美國是否參戰，但他強調，如果美國以軍事行動直接介入台海，將會是美國立國以來最大的戰爭風險。

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丁渝洲說，台灣是中國堅持的核心利益，但台灣對美國的價值隨時在變化，而且中國這20年來積極擴軍，美國在台海的絕對優勢已不比當年。

他強調，台灣當然要重視美國，但不能把國家前途寄託在美國人手上，世界上沒有永久的朋友，也沒有永久的敵人，只有永久的利益，「自己的國家自己救」。兩岸都應小心，不要誤判情勢，以和平手段來解決兩岸爭端，這應是台灣2300萬人的共同心聲。（編輯：郭無患）1110111