肯定蔣經國貢獻 李文忠：民進黨中央不見得會反對

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（中央社記者游凱翔台北13日電）今天是前總統蔣經國逝世34週年，退輔會發布新聞稿細數蔣經國功績，強調應尊重藍營的記憶及感情；對此，民進黨籍的副主委李文忠受訪指出，黨中央不一定會反對他的說法，偉大歷史人物有功有過，民進黨應對這些有更完整的公允評價。

政戰退役軍人系統的復興崗文教基金會、國軍退除役官兵輔導會與救國團等單位，今天下午在大安森林公園舉行「紀念經國先生音樂會」。

李文忠因支持並出席今天活動，復興崗文教基金會董事長李天鐸致詞時特別表示，去年底舉辦音樂會前記者會時，李文忠是首位公開肯定故總統蔣經國對台灣貢獻的民進黨員。語畢，現場響起如雷掌聲。

李文忠在去年12月27日的音樂會前記者會時表示，蔣經國對台灣的貢獻無庸置疑，他在台灣面對退出聯合國、中美斷交、石油危機等艱困的環境下，有「安定內部、發展經濟及建設、採取柔性威權統治」等3個值得稱頌大功勞。

身為民進黨員卻公開稱讚蔣經國功績，李文忠今天下午接受「民視」訪問時表示，他覺得黨中央不一定會反對他的說法，是蔣經國宣布解嚴，也在蔣經國任內開始思考黨禁、報禁問題。

李文忠強調，偉大的歷史人物都是有功有過，民進黨執政已14年，應該對過去總統的成績功過，有更全面完整公允評價。

退輔會、政戰學校與救國團均是蔣經國一手創辦的單位，今年音樂會得以邀集這3單位同台，據了解，李文忠著力頗深；而退輔會新聞稿提及蔣經國在台灣面臨退出聯合國、中美斷交、石油危機等艱困的環境下接班等敘述，也呼應李文忠在去年記者會的觀點。

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退輔會今天的新聞稿表示，不同時代統治者都在這塊土地上留下痕跡，對近代影響最鉅大、最直接的當然是兩蔣時代。

退輔會指出，過去從黨外到民進黨，為對抗當時黨國體制統治的正當性，攻訐「兩蔣」，但政府對於過去歷史面貌及「兩蔣」的成績、功過，理應有更全面、真實、公允的評價，尊重藍營的記憶及感情，這是尋求藍綠和解，內部團結的一環，這也是紀念蔣經國的意義。（編輯：林克倫）1110113