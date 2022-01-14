林姿妙涉弊 江聰淵震驚遺憾：盼檢方速釐清真相

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（中央社記者黃旭昇宜蘭14日電）宜蘭市長江聰淵今天表示，宜蘭縣長林姿妙涉弊遭調查，是宜蘭設縣治以來影響層面最廣的大事，也令外界震驚與遺憾；他盼檢方早日釐清真相，讓疑點水落石出，避免影響團結進步。

宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊涉弊案遭檢方指揮偵辦，宜蘭市長江聰淵今天接受中央社記者電訪表示，縣長林姿妙與家族親人、縣府團隊被約談，羅東鎮公所多名一級主管被聲押或交保或訊後請回，這是宜蘭設立縣治以來重要的大事。

江聰淵說，宜蘭縣民對此感到震驚與遺憾，且蒙上一層烏雲；尤其，宜蘭縣的進步，是整體縣民共同努力的成果，也與領導者與團隊息息相關，如今，縣長涉入弊案，且是被告身分，讓縣民蒙上一層陰影。

江聰淵說，檢廉大規模搜索約談，一定充分掌握事證，否則不會貿然行動；希望加速偵辦偵，儘速釐清疑雲，早日水落石出回歸真相；否則，眾說紛紜影響外界觀感與縣民團結，阻礙長期發展進步動力。

被問到這件司法案對下屆縣長選舉的衝擊與影響，江聰淵說，自己仍依步驟與程序爭取民主進步黨提名參選宜蘭縣長，目前，距離選舉還有一段時間，現在不會以此做文章。

宜蘭地檢署今天表示，縣長林姿妙涉及貪污與洗錢，遭廉政署與檢方約談，經訊問後認為林姿妙還有配合調查必要，無保請回，待後續配合調查。

檢方表示，林姿妙在相關案件中被列為被告，縣府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原，涉嫌貪污治罪條例圖利罪，嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯之虞及羈押必要，向法院聲請羈押。（編輯： 方沛清）1110114