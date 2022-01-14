林姿妙遭約談 國民黨質疑政治追殺

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）宜蘭縣長林姿妙遭廉政署與檢方約談後無保請回，國民黨今天表示，民進黨步步進逼，已殺紅了眼，幾乎是要割喉割到斷，利用檢調、政治抹黑的做法，鋪天蓋地全盤攻擊，國民黨一定要團結。

宜蘭地方檢察署今天表示，涉及貪污與洗錢遭列被告的林姿妙，遭廉政署與檢方約談，經訊問後認為林姿妙還有配合調查的必要，無保請回，待後續配合調查。

國民黨上午召開記者會，文傳會主委凌濤表示，民進黨在台中立委補選後繼續針對台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善政治追殺，現在又將政治的手指到林姿妙身上，對此感到遺憾；在林姿妙的案件上，司法若有證據就辦、就查，毋枉毋縱。

凌濤說，現在看到的卻是無保請回，檢調也未對案件說明，但林姿妙已受到名譽的損傷，這就是民進黨希望獲得的政治利益。面對年底的地方選舉，民進黨步步進逼，已殺紅了眼，幾乎是要割喉割到斷，利用檢調、政治抹黑的做法，鋪天蓋地全盤攻擊，此時國民黨一定要團結，面對民進黨的追殺。

受邀出席記者會的考核紀律委員會主任委員、立委李貴敏呼籲司法歸司法，不要用司法進行政治迫害，無保請回就是沒有證據可以證明；在證據尚未齊全的狀況下，怎麼可以搜索住宅。（編輯：楊凱翔）1110114