陳金德質疑變更地目圖利親友 林姿妙：政治撲殺

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）前宜蘭縣代理縣長陳金德今天指出，大羅東地區治水防災區段徵收案涉弊，宜蘭縣長林姿妙涉圖利親友。林姿妙表示，相關決策一切合法，政治撲殺已影響信譽，要捍衛自己清白。

陳金德今天上午在宜蘭縣議會舉行記者會指出，「大羅東地區治水防災區段徵收」中涉弊用地是其中的「機關用地六」，簡稱「機六」。他擔任代理縣長期間，將保護區訂正為農業區並變更為機關用地，計劃後續辦理區段徵收，並未侵犯原地主權益。

他表示，「機六」原地主是游姓家族，賣出保護區土地給林姿妙的堂姊林束梅等親友，林姿妙在民國107年12月25日就職宜蘭縣長，108年8月就修正都市計畫細部計畫，涉嫌將機關用地變為住宅區，「這沒有圖利家族的問題嗎？」

他指出，林束梅等人不是原地主，而是事業夥伴，這些人在「機六」周邊估計購買約5000坪土地，是低價獵地的投資客，所圖的就是解編後利益，就算變更為機關用地，透過區段徵收，這些地主已有利潤，但這些人想獲取更多利益，才去運作變更為住宅區。

他推估，變更為住宅區後，土地價格恐飆升近10倍，若再蓋成房子後，更是巨大利益。「縣長是圖自家人的利益，所以這樣的縣長，事實上應該不太合適」，林姿妙應該出來說明，且當初都市計畫委員會做這麼大變更，林姿妙不會不知道。

對此，林姿妙隨後在宜蘭縣府召開記者會，以1張聲明稿澄清外界相關疑慮。她說，相關帳戶金流已向檢方說明案情，她嚴格遵守偵查不公開原則，無法說明細節，如果法律允許說明，她願意公開所有帳戶。

她表示，「拘束被告、卻不拘束其他人，不斷放消息給特定媒體，企圖影響輿論，不但嚴重影響辦案、也是政治撲殺」，她一向尊重法律、尊重制度，對於外界連日攻訐行為，表達嚴正抗議。

她指出，「機六」都委會變為住宅區，是為了減低縣府財政負擔，但縣議會有意見，全部都經過法定程序，現在還是原編定、也就是機關用地，哪有圖利，這是羅織罪名，打政治烏賊戰。

林姿妙表示，她一生認真做事，近日追殺已影響她信譽，打擊縣府基層士氣，她要表達嚴正抗議，全力捍衛自己清白。

林姿妙念完聲明稿後，立即離開記者會現場，不願接受媒體提問。後續由宜蘭縣政府團隊對外說明「機六」近年來變更歷程。

林姿妙上任宜蘭縣長後，曾評估縣府或羅東鎮公所都無力動支超過新台幣6億元徵收「機六」土地，縣政於108年變更為住宅區，引發外界抨擊；縣府研議後，109年又改成機關用地。（編輯：戴光育）1110118