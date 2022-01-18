辦林姿妙案遭指政治追殺 宜蘭地檢署駁斥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱筠宜蘭縣18日電）台灣宜蘭地方檢察署今天發布新聞稿表示，以最嚴謹態度，依查得事證、依法持續積極深入偵辦宜蘭縣長林姿妙等所涉案件，外界指「政治追殺」等，應予澄清，以正視聽。

宜檢表示，對任何貪瀆不法只有一個立場，就是依法嚴辦，絕不寬貸。相關案件經檢廉辦案人員長期縝密蒐證，分析過濾相關情資，認時機成熟，以充足事證向台 灣宜蘭地方法院聲請核發搜索票獲准，執行搜索扣押，進一步傳喚相關涉案人員訊問並聲請羈押等。

宜檢說，相關行動都是以最嚴謹態度，依查得事證、依法行事，但有少數人士或媒體以「政治追殺」、「東廠」或「國家機器」等而妄加臆測，致生紛擾及對立，應予澄清。

宜檢表示，檢察官指揮偵辦，檢廉執法辦案同仁都克盡職責，嚴格遵守偵查不公開規定，如果須對外發言，一律由宜檢發言人統一對外說明或提供新聞稿，至於媒體報導提及案件，非宜檢的發言。

宜檢說，發動偵查以來，傳喚達30餘人，眾人或媒體自行對案情解讀不一，籲請各界在案件偵查終結前，勿各自編纂、拼湊，給辦案人員純淨辦案空間。宜檢秉持勿枉勿縱態度，對任何不法，始終全力以赴，查辦到底，必將犯罪者繩之於法。（編輯：李明宗）1110118