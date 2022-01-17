林姿妙：相信司法會還清白

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宜蘭縣長林姿妙（圖）涉及弊案遭檢廉約談無保請回後，17日上午在蘭陽大興振安宮接受媒體聯訪表示，非常感謝大家關心和疼惜，讓大家擔心了，她表示，尊重司法，相信司法會還她和縣府團隊清白。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月17日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）宜蘭縣長林姿妙涉及弊案遭檢廉約談無保請回後，今天上午出席在蘭陽大興振安宮舉辦的行程，面對媒體詢問表示，感謝大家關心和疼惜，她尊重司法，相信司法會還她清白。

林姿妙涉及貪污與洗錢13日被廉政署約詢後移送宜蘭地檢署複訊，直到14日上午9時許，檢察官認為被告林姿妙辯詞仍有查證必要，先行請回。

宜蘭縣政府新聞科今天上午7時許新增林姿妙上午9時30分出席在冬山鄉蘭陽大興振安宮舉辦的「冬山阿兼城、火燒城客庄生活故事廊帶2期規劃及工程完工啟用典禮」，下午2時則出席宜蘭縣政府警察局長交接典禮。

林姿妙在蘭陽大興振安宮接受媒體聯訪表示，非常感謝大家關心和疼惜，讓大家擔心了，她尊重司法，相信司法會還她和縣府團隊清白。至於是否擔心影響今年宜蘭縣長選舉，林姿妙說，應該大家都知道她平常的做人做事。

對於縣府建設處代理處長吳朝琴被收押，是否擔心轉為污點證人，林姿妙說，尊重司法。另外，記者提問，大羅東地區治水防災區段徵收案引發許多民怨，甚至被外界質疑涉及圖利，林姿妙說，大家都知道此案必須經過都市計畫委員會審議，都委會審議通過後，還有議會審議通過才會決定這件事，她尊重都委會和議會決議，相信縣府都是依法行政。（編輯：方沛清）1110107