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林姿妙涉貪
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林姿妙涉貪6/14

朱立倫稱聽說對某縣市有動作 綠批企圖影響司法

2022/1/15 18:48
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（中央社記者溫貴香台北15日電）國民黨主席朱立倫針對宜蘭縣長林姿妙遭約談調查，質疑是政治迫害，並指「聽說」下週還會對某個縣市有所動作。民進黨反擊朱立倫用「聽說」這樣荒謬的言詞，企圖影響司法、帶風向，非常不負責任。

朱立倫今天在新竹表示，對於民進黨這樣的政治追殺，或者透過司法的手段，國民黨一定會強力捍衛縣市長的清白，包括組成最強的司法團隊，大家必須要團結起來。

朱立倫說，對於年底的選舉，要有堅定的信心，同時要全力對抗民進黨透過司法手段，或是前一段時間針對台中鋪天蓋地的方式，現在又要複製在各個縣市，聽說下週還要對某個縣市有所動作，這一類都是非常不應該的做法。

民主進步黨發言人周江杰表示，台灣是民主法治國家，相關案件已進入司法調查程序，基於尊重司法調查的獨立性，民進黨不做任何評論。

但他批評，身為百年大黨的黨主席，竟然用「聽說」這樣荒謬的言詞，企圖影響司法、帶風向，實在是非常不負責任的做法，「難怪最近也常『聽說』許多人不滿意朱主席的作為」。（編輯：黃瑞弘）1110115

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