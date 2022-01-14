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F-16V戰機墜海逾72小時 怪手進駐將開挖標定地區

2022/1/14 18:10（1/14 18:30 更新）
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一架F-16V戰機11日墜海，軍方在13日搜救行動中，除尋獲部分機體、機翼殘骸，也在水溪靶場周邊陸續尋獲彈射椅部分組件、破損嚴重抗G衣及部分疑似生理組織；雖然已過黃金救援72小時，軍方14日仍繼續搜尋，「沒有到最後的結果，決不放棄」。中央社記者黃國芳攝 111年1月14日
一架F-16V戰機11日墜海，軍方在13日搜救行動中，除尋獲部分機體、機翼殘骸，也在水溪靶場周邊陸續尋獲彈射椅部分組件、破損嚴重抗G衣及部分疑似生理組織；雖然已過黃金救援72小時，軍方14日仍繼續搜尋，「沒有到最後的結果，決不放棄」。中央社記者黃國芳攝 111年1月14日
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（中央社記者姜宜菁、黃國芳嘉義縣14日電）F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕失聯至今，雖然已過黃金救援72小時，軍方仍繼續搜尋作業，「沒有到最後的結果，決不放棄」，未來將有怪手等大型機具進駐標定區域，期盼能帶陳奕回家。

軍方13日搜救行動除尋獲部分機體、機翼殘骸，也在水溪靶場周邊陸續尋獲彈射椅部分組件、破損嚴重抗G衣及部分疑似生理組織，已由嘉義地檢署檢察官率同法醫採集相關檢體，報告最快今晚出爐。

軍方搜尋作業與時間賽跑，把握黃金72小時；軍方今天持續在空中和水下搜尋，陸續裝了5大袋的太空包，包括機組零件等殘骸。

空軍司令部公共事務組長王自立今天下午接受媒體聯訪時提到，雖然搜救已過黃金救援72小時，軍方會持續救援，「沒有到最後的結果，決不放棄」。

王自立說明未來搜尋重點包括，軍方會安排平台和抽砂機進行吊掛作業，抽取標定區塊周邊的砂子，同時架設平台，盡速搜救任務。後續也會有其他機具進駐，也會加強人力。

記者追問是否有尋獲更多生理組織，王自立未多做說明，僅說已掌握駕駛艙位置，由於事故現場屬於軟砂地，懷疑座艙深埋在泥灘內。（編輯：黃世雅）1110114

空軍一架F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕至14日仍失聯，儘管已過黃金救援72小時，軍方仍持續在空中和水下搜尋，陸續裝了多袋太空包，內容勿包括機組零件等殘骸。中央社記者黃國芳攝 111年1月14日
空軍一架F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕至14日仍失聯，儘管已過黃金救援72小時，軍方仍持續在空中和水下搜尋，陸續裝了多袋太空包，內容勿包括機組零件等殘骸。中央社記者黃國芳攝 111年1月14日
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