吳斯懷：共軍擾台讓飛官疲於奔命 心靈壓力倍增

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（中央社記者游凱翔台北16日電）F-16V戰機失事造成飛官陳奕殉職。國民黨立委吳斯懷今天在臉書表示，近年共軍不斷擾台，讓飛官疲於奔命，生理上承受飛行壓力外，心靈壓力也倍增；唯有不斷專注戰訓本務，才能確保中華民國領空安全。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於同日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發時在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海，事後軍方發現疑似陳奕生理組織，經檢驗為陳奕本人，確定殉職。

吳斯懷今天在臉書粉絲團上表示，近年共軍不斷擾台，讓戮力從公的空軍飛行健兒們疲於奔命，生理上承受飛行壓力，心靈壓力也倍增，在任何危急情況受到極大影響，而唯有不斷專注在戰訓本務上，才能確保中華民國的領空安全。

吳斯懷指出，相當遺憾在此事件中造成空軍飛行員損失，願逝者安息及家屬節哀，也再次向國軍致上崇高敬意，「空軍加油，國軍加油」。

軍方官員今天告訴中央社記者，目前仍持續進行天安特檢，在以飛航安全為最高優先前提下，嘉義及花蓮基地預計最快27日全面復飛。（編輯：林興盟）1110116