福島食品進口 綠委：依科學及國際標準並無核食

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（中央社記者王揚宇台北17日電）日本福島5縣食品何時能解禁備受關注。國民黨立委費鴻泰說，民進黨若讓核食進來，不排除任何抗爭；民進黨立法院黨團書記長蔡適應今天表示，國民黨不要把議題搞混，現在進口到台灣的食品，沒有所謂的核食。

外交學者出身的民進黨立委羅致政指出，「核食進口」是假議題，因為民進黨不可能進口任何輻射超標的東西，一切會按照科學及國際標準，而且這不只是針對日本，而是世界各國適用。

台灣從2011年311日本福島核災後，至今持續禁止福島、茨城、櫪木、群馬與千葉等5縣食品進口。各界關注福島5縣食品何時能解禁，國民黨立法院黨團總召費鴻泰今天在立法院接受媒體訪問時表示，民進黨如果要讓「核食」進來，不排除任何抗爭。

對此，蔡適應接受中央社記者訪問時指出，到目前為止，所有進口到台灣的食品，都符合安全標準，更沒有所謂的核食。未來即便要開放福島5縣食品，也是要符合相關規定，不會有所謂的核食，國民黨不要把議題搞混，更要把政策搞清楚，不要前後矛盾。

羅致政受訪強調，福島5縣食品議題可以討論，但民進黨的立場就是反對核食。費鴻泰要告訴大家什麼叫做核食、標準為何，不能把所有來自福島的食品叫做核食。

另外，民進黨立委陳亭妃今天在立法院接受媒體訪問指出，對於核食的檢驗標準，台灣比國際標準還要高，未來是否要把標準拉高，或者是要標示清楚，讓人民有選擇權，這都可以討論，但不是把日本食品跟核食畫上等號，這非常不公平。

民進黨立委許智傑在媒體群組發文指出，福島5縣食品的把關，政府要訂好和全世界一樣的科學安全檢驗標準，讓人民可以信賴並有所選擇，而且現在正是加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的關鍵時刻，所以「福食放寬不宜拖延」。（編輯：郭無患）1110117