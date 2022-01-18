F-16戰機20日復飛 空軍：重新投入攔截共機任務

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（中央社記者游凱翔台北18日電）空軍一架F-16V戰機 11日失事，空軍當天下令F-16停飛特檢，暫停戰演訓任務。空軍官員今天表示，天安特檢目前仍進行中，以確保飛航安全，預計20日全面復飛，投入西南空域攔截共機的任務。

空軍官員上午接受中央社訪問時表示，天安特檢目前持續實施，以飛航安全為最高優先；在這個前提下，嘉義基地四聯隊、花蓮基地五聯隊的F-16戰機預計20日全面復飛，再度投入西南防空識別區（ADIZ）攔截共機的任務。

空軍現有3型主力戰機，包括IDF經國號、F-16戰隼式戰機、以及幻象2000-5戰機。台南、澎湖第一聯隊為IDF、新竹第二聯隊為幻象2000-5、台中清泉崗的第三聯隊為IDF、嘉義第四聯隊為F-16、花蓮第五戰術混合聯隊為F-16、RF-16、F-5E/F。

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空軍嘉義基地一架F-16V（Block20）單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務，雷達光點於下午3時23分消失，戰機在執行對地炸射科目訓練、進行大角度導入時高速墜海，事後軍方發現疑似陳奕生理組織，經檢驗確認為陳奕本人，確定殉職。

根據空軍提供的資料，失事F-16V戰機編號6650，於民國87年7月24日出廠，飛行總時間3415.05小時。109年11月升級構改出廠後的飛行總時數401.40小時。110年12月28日週檢出廠，飛行迄今均無重大故障，空軍司令部11日晚間下令全軍F-16型機停飛待檢，暫停全部戰演訓等任務。（編輯：郭無患）1110118