太魯閣號事故家屬質疑未見蘇貞昌 政院：持續溝通

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（中央社記者賴于榛台北20日電）「太魯閣的眼淚」自救團體昨天再發文，質疑兩週過去、仍未見到行政院長蘇貞昌。政院晚間表示，台鐵改革進度推動中，蘇貞昌盼相關議題與意見先行彙整後，再安排與家屬會面，也請交通部持續溝通，避免誤解。

去年太魯閣號事件後，部分罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」自救團體，發言人王薇君3日曾說，欲向行政院長蘇貞昌當面陳情未果；蘇貞昌當時公開表示是誤會，已請政委羅秉成了解情形，並要求交通部長王國材蒐集家屬意見。

「太魯閣的眼淚」臉書粉絲頁昨天再度發文，質疑兩週過去，仍未見到蘇貞昌。

行政院發言人羅秉成晚間表示，蘇貞昌5日就要求他與交通部長王國材，先行跟家屬團體進行溝通、蒐整意見，再來安排相關會面事宜；當天下午，王國材也與王薇君及家屬委任律師陳孟秀會談，且有相關報導可參。

羅秉成指出，他11日主動與王薇君聯繫，詢問其是否可協助整理家屬關切的相關議題及意見，並徵詢是否能由他先與家屬代表當面晤談；王薇君答應協助整理相關議題，但也轉達家屬「不願意見蘇貞昌以外的人」的原則。

羅秉成說，粉絲頁的臉書有所誤會，因為他自己始終與王薇君保持連繫，等待其協助整理相關議題與意見，再來安排會面事宜，將就此事持續與王薇君溝通。

他表示，蘇貞昌非常關切台鐵改革，除責成交通部針對改革事項應蒐集、聆聽各方意見外，也已召開多次會議研商，目前相關進度都在推動當中，希能在相關議題與意見先行彙整後，再安排與家屬會面。

羅秉成指出，蘇貞昌也請交通部與王薇君持續與相關家屬聯繫，避免溝通誤解。（編輯：張均懋）1110120