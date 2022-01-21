民眾黨指殉難飛官訓練不足 空軍：時程進度均正常

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（中央社記者王慶剛台北21日電）F-16V戰機11日嘉義東石墜海飛官殉職，台灣民眾黨立法院黨團今天上午敦促空軍應解決飛行訓練時數不足等問題。空軍晚間回應，殉職飛官陳奕訓練時程進度均正常，對各界建議會虛心接受並深刻檢討。

台灣民眾黨立法院黨團今天上午舉行「面對體制性問題，減少空軍人才壓力」記者會，提出少子化衝擊、近視等問題影響兵源，以及陳奕訓練時數恐不足問題，並建議成立「後備飛行大隊」。

空軍司令部發布新聞稿表示，感謝近日各方提供的建言及指正，對此虛心接受、深刻檢討。

空軍澄清指出，殉職飛官陳奕民國109年3月18日部訓隊完訓，因應空軍換裝新機，部訓完訓學官進入F-16V換裝前，須完備語文等前置訓練。

空軍說，陳奕完成上述訓練後，實際進入F-16飛行訓練是110年3月，迄今10個月已執行模擬機39架次、飛行術科45架次，F-16V飛行時數62小時，時程、進度均正常。

空軍指出，自98年起，參考美軍飛行員換訓F-15、F-16、F-22等主力戰機門檻為220至230小時，經驗證評估後，逐步修調為250小時；後續將依新機換裝情況，隨時驗證，檢討修訂。

空軍說，有關飛行後備戰士及飛行聘僱教官等建議，現行作法均已採行；另針對F-16型戰機新機隊人力需求，目前已完成各項人力補充規劃，正積極採取增加招生員額、調高F-16機隊分發比例，以及提高人員留營意願等措施，可滿足未來飛行人力需求。

空軍進一步表示，F-16V戰機失事原因尚在調查，但空軍司令部已參酌先進國家訓練模式，秉持務實態度深究歷年飛安事件肇因，就各面向先進行檢討，將持續在戰備執行與飛行安全兼顧原則下，戮力達成各項任務。（編輯：蘇志宗）1110121