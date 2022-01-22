蔡英文取消過年拜廟、發紅包 民進黨籲公職配合防疫

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本土疫情升溫，民進黨22日表示，主席蔡英文（前右）已宣布取消過年的廟宇參拜與紅包發放行程。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北22日電）本土疫情升溫，民進黨今天表示，主席蔡英文已宣布取消過年的廟宇參拜與紅包發放行程，並呼籲黨公職與2022年地方選舉擬參選人應配合防疫指引，維持社交距離；呼籲還未完成疫苗接種者，儘速施打疫苗。

本土疫情升溫，內政部長徐國勇今天表示，宗教團體即日起停止辦理繞境、遊行、搶頭香等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動；此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

因應指揮中心針對即將到來的春節假期活動最新防疫指引，民進黨發言人謝佩芬晚間表示，民進黨主席蔡英文日前已宣布取消過年的廟宇參拜和發放紅包行程。

民進黨呼籲全黨從政同志，無論是黨公職及擬參選人，皆應配合指揮中心的防疫指引，做好防疫工作，維持社交距離。

謝佩芬表示，呼籲還未完成疫苗接種者，儘速施打疫苗，已完成第二劑的時間到就去施打第三劑，加強保護力。更重要的是，配合指揮中心做好實聯制、戴口罩、勤洗手等防疫措施。希望大家面對此次疫情，應戒慎勿恐慌，團結守住疫情過好年。（編輯：張均懋）1110122