外交部：中國惡劣手段施壓立陶宛 國際社會應譴責

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（中央社記者游凱翔台北23日電）路透社報導，德國企業施壓立陶宛，要求對中國退讓。外交部今天表示，對於中國不斷透過各種惡劣手段施壓立陶宛，破壞以規則為基礎世界經貿秩序，國際社會應嚴加譴責，同時聲援無端遭此脅迫的立陶宛。

路透社報導，中國因不滿歐洲聯盟成員立陶宛允許設立台灣代表處，以逐出中國市場威脅跨國企業和立陶宛切斷關係，數家德國企業正施壓立陶宛要求對中國退讓。

外交部副發言人崔靜麟下午告訴中央社記者，外交部重申，對於中國不斷透過各種惡劣手段施壓立陶宛，破壞以規則為基礎世界經貿秩序，國際社會均應嚴加譴責，同時聲援無端遭此脅迫的立陶宛。

崔靜麟指出，最近挺身支持立陶宛的具體例證，包括德國經濟暨氣候保護部次長布蘭特納（Franziska Brantner）專程赴立陶宛訪問，會晤立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）後特別發表公開聲明與立陶宛堅定站在一起。

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另外，「對華政策跨國議會聯盟」的41名歐洲議會議員1月17日聯名致函呼籲歐盟高層，譴責中國對立陶宛的政治經貿脅迫；歐洲議會全會20日也以高票通過「違法香港基本自由」緊急決議案時，特別納入聲援立陶宛的新增條文，呼籲歐盟採取行動捍衛歐盟單一市場等。

崔靜麟表示，中國對立陶宛的政治、經濟脅迫打壓，公然侵害立陶宛國家主權，肆意違反國際貿易規則，擾亂經濟秩序，這樣的威權霸凌行徑絕不為世界各國所容。台灣將堅定與國際民主盟友團結一致，持續以實際行動支持立陶宛度過難關，矢志維護雙方緊密合作夥伴關係，展現民主陣營的團結與韌性。（編輯：蘇志宗）1110123