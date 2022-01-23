傳F-16V提前交機 退將：建設及訓練未完成恐成負擔

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（中央社記者游凱翔台北23日電）傳美國正研究加速66架F-16V（Block70）交機。軍方官員及空軍退將今天表示，基礎建設及訓練仍進行中，憂造成負擔，但提前交機能讓飛官提早適應，並與F-16V（Block20）型機相互搭配；空軍回應，武器裝備採購均依作戰時需與計畫期程嚴謹規劃。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同在台中將現有140架F-16A/B升級為F-16V（Block20）。

另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，美方預計民國112年交付單、雙座各一架，讓空軍進行測試，並從113年起分批交機、每一批可交付4至5架，預計115年可完成總數66架交機作業，將部署在台東志航空軍基地。

外媒路透社20日報導，美方正尋找加速交付F-16V（Block70）戰機給台灣的方法，以強化台灣空軍應對共軍恫嚇的能力；但匿名官員也指出，該如何加速交付，仍尚未找到解決方式。

針對外媒報導是否屬實，空軍接受中央社訪問時僅表示，國軍重大武器裝備採購，均依作戰時需與計畫期程嚴謹規劃；空軍將持續綿密專案管理，如期、如質、如預算完成軍購任務，確保空防戰力。

不具名軍方官員接受中央社記者訪問時認為，提前交機的意義不大，原因在於空軍志航基地的基礎建設，例如機堡、塔台等相關設施仍在興建中，與其主動爭取或是被動提前交機，不如儘速完成目前仍在台中漢翔構改中的F-16V，甚而進一步向法、美爭取提升幻象2000、IDF經國號的雷達系統，更能有助應對共軍威脅。

前空軍副司令張延廷中將告訴中央社記者，台東志航基地的基礎建設仍在進行中、飛行及相關人員仍在訓練，此舉恐怕「穿著衣服改衣服」，若太快接裝對美採購的F-16V（Block70），雖然與Block20均採主動電子掃描陣列雷達（AESA），但由於發動機不同，在訓練及地面機工訓練上恐造成蠟燭兩頭燒。

但張延廷認為，美軍主力戰機漸由F-22及F-35擔任，F-16已逐漸退出第一線，若能夠儘速交貨也是一件好事，但重點是台灣應該針對敵情威脅，超前部署人力、後勤等基礎設施。

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國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，若66架F-16V提前交機，可讓飛行員提前熟悉F-16V（Block70）的性能，同時與現今構改完成的F-16V（Block20）互相搭配。

蘇紫雲說，依照美軍統計，現行美軍共有1071架F-16，平均每架、每年飛行時數約160小時，如果依照近期空軍失事的那架F-16V來計算，空軍的機隊管理與美軍在同一個水準；因此對於提前交機這件事應不必過度擔憂，回歸到機隊管理的數據科學即可。（編輯：蘇志宗）1110123