春節將至 3架空軍C-130運輸機待命離島疏運

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（中央社記者游凱翔台北25日電）春節將至，國軍循例派遣C-130運輸機待命協助年節疏運，國防部今天表示，自1月28日起至2月7日止，將派遣3架C-130運輸機待命，對金門、馬祖及澎湖地區實施分批、分散運輸。

春節將至，國防部上午召開「外離島軍民運輸作業」及「國軍醫院醫療服務不中斷」說明記者會。

國防部後勤參謀次長室後勤管理處長黃信仁少將指出，「外離島軍民運輸作業」規劃日期自1月28日起至2月7日止，將派遣3架C-130運輸機待命，針對金、馬、澎地區實施分批、分散運輸。

提到啟動協助民眾疏運的時機點，黃信仁表示，依據交通部民航局「機場暫停起降期間旅客疏運緊急應變機制」，當外、離島地區因天候不佳，或主要節日造成大量民眾滯留，且民間運量無法及時負荷需求時，由交通部向軍方提出申請。

至於國軍官兵春節連假的排休與運輸，黃信仁說，是由金、馬、澎防衛部依「台澎防衛作戰國軍戰備規定」妥善安排國軍官兵春節期間休假方式及天數，並由陸軍後勤指揮部統籌規劃搭乘往返輸具，儘可能錯開搭機尖峰時段，將有限的機位留給民眾搭乘。

黃信仁提到，統計自民國108年至110年的紓運成效，已派遣63架次C-130，疏運4182名軍民。

談到防疫措施，黃信仁說，民航局於各航站安檢線前均設置紅外線熱像儀執行搭機人員體溫管控，也與警政機關連線，經由安檢作業查核是否為居家檢疫或隔離人員，同時乘客搭機前必須填寫健康聲明書，並全程配戴口罩；C-130返場時也會由軍方消毒機艙。（編輯：康世人）1110125