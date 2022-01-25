防疫不放鬆 國防部：94%官兵打二劑25%打完三劑

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（中央社記者游凱翔台北25日電）國防部疫情指揮中心主任陳怡蓉上校今天表示，94%國軍官兵已完成第二劑疫苗施打，約25%打完第三劑追加劑；化學兵部隊在春節期間將採分班休假，維持24小時清潔消毒能量，隨時支援地方政府。

春節將至，國防部上午召開「外離島軍民疏運作業」及「國軍醫院醫療服務不中斷」記者會，同時也說明國軍近期第三劑疫苗接種率及春節防疫作為。

國防部疫情指揮中心主任陳怡蓉上校表示，94%的國軍官兵已完成第二劑施打，第三劑追加劑的部分約25%，後續會持續運用專案疫苗完成施打，官兵也可以透過1922平台、各地接種站或在國軍醫院等多元管道施打。

針對國軍春節防疫作為，共分「強化營區防疫作為」、「提升官兵防疫警覺」、「維持防疫清消能量」及「保持醫療照護量能」。

陳怡蓉指出，除落實測量體溫、洗手等，也暫緩營區間各項交流活動，同時以建制最小編制從事各項戰訓任務，並完成異地辦公及區隔休養空間整備，休假則採兩點一線，避免不必要的移動，身體不適立刻就醫，不得隱瞞。

陳怡蓉也表示，化學兵部隊採分班休假，維持24小時清潔消毒能量，同時與地方政府綿密溝通，以利能夠立刻支援；國軍醫院依中央指導完成專責病房開設及防疫物資整備。

此外，醫務計畫處長吳佳駿上校也表示，為提供國人、國軍官兵及眷屬醫療服務，春節連續假期各國軍醫院維持正常急診及住院服務。

吳佳駿指出，國軍醫院詳細開診資訊均公告於國防部軍醫局網頁及各國軍醫院網頁，民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢。（編輯：郭無患）1110125