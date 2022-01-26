傳立陶宛擬改台代表處名 外交部：勿信未查證訊息

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（中央社記者鍾佑貞台北26日電）外電報導，為緩解對中關係，立陶宛外長考慮請台灣調整駐立陶宛代表處的中文名稱。外交部今天駁斥相關說法，呼籲勿輕信或轉傳未經查證的訊息；立陶宛高層近日開會，也未討論涉及台灣駐處更名的議題。

路透社今天引述消息人士報導，為緩解與中國的緊張態勢，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾考慮請台灣調整駐立陶宛代表處的中文名稱。

外交部發言人歐江安下午對中央社記者表示，相關媒體報導內容並非事實，不論是駐立陶宛台灣代表處或外交部，從未接獲立陶宛政府要求更改駐立陶宛台灣代表處的中文或英文名稱。

她指出，立陶宛政府自去年同意台灣設處以來，中國政府持續以政治、外交及經濟脅迫等複合式威脅，迫立陶宛政府改變外交決策。中方踐踏民主國家主權決定的行徑違背國際規範與經濟秩序，民主國家及國際社會已嚴厲譴責。

歐江安強調，駐立陶宛台灣代表處的名稱是經過雙方政府協商後的共識。最近由立陶宛高層所召集解決當前經濟困境的重要會議，無論討論過程及事後對外發布的各項公開聲明都顯示，立陶宛政府同意以台灣為名設處的主權國家決定「堅定不移」，立陶宛與台灣繼續交往及強化關係的立場從未改變。

歐江安說，上述立陶宛高層會議結論強調，立陶宛應著重在凝聚國內共識，並結合歐盟成員國的團結力量，以整體策略因應中國史無前例的惡意經濟脅迫，並快速實施有效的反制措施。

她重申，立陶宛上述高層會議過程，未討論涉及台灣駐處更名的議題。

歐江安表示，台灣將與國際民主盟友繼續鼎力支持立陶宛，即使處境艱困仍不畏霸權脅迫，繼續展現民主國家的韌性。（編輯：康世人）1110126