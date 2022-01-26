立委籲縣市合併應全盤討論 避免派系掌控地方政治

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（中央社記者林育瑄台北26日電）地方制度法修法引發外界對縣市合併的討論。民進黨立委陳亭妃等人今天說，地方政治過去較少被檢視，特定組織掌握很多資源，使其他組織難取得問政權利，希望縣市升格從更高角度討論，讓政治不落入地方派系手中。

民進黨立委陳亭妃、陳歐珀、林靜儀、無黨籍立委林昶佐與正常國家文化基金會政策中心、經濟民主連合今天共同舉辦「優化地⽅政治—財政收支劃分的合理化」論壇。

陳亭妃表示，台灣受地方派系影響，可追溯至國民黨來台時，以「恩庇侍從主義」控制台灣，演變成地方派系得以掌握地方資源，希望縣市升格從更高的角度全盤討論，讓政治不落入地方派系手中。

林昶佐說，在過去1年多的罷免、補選過程裡，可以看到地方選制造成傳統勢力盤根錯節的穩固結構，中央層級的選舉可以集結力量對抗，地方層次的選舉則容易被地方勢力掌握，但議會中要有多元聲音，而非利益綁樁結構，希望改進地方選制。

陳歐珀表示，地方制度法修法引發對縣市合併升格的討論，重點在如何讓縣市治理同時升格，才能帶動台灣未來整體向上。過去國民黨透過威權體制建立恩庇侍從關係，造成台灣選舉文化的沉淪，形成黑金、金權政治，扭曲台灣選舉制度，地方制度法需結合各方智慧審慎修法，深化台灣的民主價值。

林靜儀說，在地方勢力、組織綑綁之下，即使是民選議員，在議會中都不一定有足夠能見度或影響力；地方治理應該逐漸走向扁平化，因資源較多的縣市會吸引其他縣市人才，造成弱者越弱、強者越強的情況。

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此外，地方政治過去較少被檢視，特定組織掌握很多資源，政治與資源不斷重複綑綁，使其他不同民眾或組織難取得問政權利，或在公眾系統、建設中取得公平地位。

經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，地方派系造成買票賄選、議員索討人情債、政黨隱形化等議會選舉亂象，透過採取比照立委兩票制的比例代表制，地方議會可以配合縣市升格引進多元政治人才，作為縣市合併升格、議員席次減少的政治緩衝。（編輯：趙蔚蘭）1110126